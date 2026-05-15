قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين حرارة القاهرة ولهيب الصعيد.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة والشبورة الصباحية
حكم الطواف على الكرسي المتحرك.. الإفتاء تفند أراء المذاهب الأربعة
باحث: إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة مقايضة وضغط في مواجهة أمريكا
بضغط من الدولار .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر
ترامب: أفضل الحصول على يورانيوم إيران بدلا من دفنه
مزيد من التراجع.. أسعار الذهب الآن في مصر
استشاري الكبد: لا أساس علمي لحقنة القهوة الشرجية
ترامب: لن أكون صبورا جدا مع إيران بعد الآن
غضب جماهيري بعد مباراة الاتحاد والسويحلي يشعل طرابلس.. قتـ.يل وحرائق في محيط رئاسة الوزراء
أفضل الأعمال في العشر الأول من ذي الحجة.. أمين الفتوى ينصح باغتنامها
انخفاضات متتالية.. مفاجأة في سعر الدواجن البيضاء الآن في الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاضات متتالية.. مفاجأة في سعر الدواجن البيضاء الآن في الأسواق

دواجن بيضاء
دواجن بيضاء
آية الجارحي

انخفاضات متتالية في أسعار الدواجن على مدار الأسبوع الجاري، بعد فقزات قوية شهدتها منذ شهر تقريبا.

وانخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو 29 جنيها، حيث سجل كيلو الفراخ البيضاء اليوم 75 جنيها لليكلو بعد أن وصلت قمتها عند 96 جنيها.

 والشهر الماضي ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 من مستوى 80 وصولاً إلى مستوى الـ 86 ثم إلى 91 ثم هبطت لـ 86 ثم ارتفعت مجددا إلى 91 جنيها، ثم 96 جنيها للكيلو ثم 88 جنيها و85 جنيها ثم 76 ووصلت الان إلى 75 .

أسعار الدواجن في مصر  

وعلى مدار شهر كانت أسعار الدواجن شهدت ارتفاعات متتالية سجلت مجتمعة نحو 35 جنيها، ثم هبط بنحو 29 جنيها مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سجّل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 76 جنيها وتراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 85 و90 جنيها وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

اقرأ أيضًا:
 

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 75 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 85و90 جنيها للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 70 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 75 و80 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 90 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 100و105 جنيهات.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي تلاه تراجع قوي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 105 و115 جنيها للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 110 و120 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 18و20 جنيهاً .

الكتكوت "ساسو": 16 جنيهاً.

الكتكوت البلدي الحر: بين 12 و15 جنيهاً.

كتكوت فيومي 15 جنيهاً

بط مسكوفي 30 جنيهاً

بط مولر  30 جنيهاً

بط بيور  25 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.


أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 90و95 جنيها.

سعر البانيه: بين 210 و230 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص: 135 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 55 و65 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 جنيهًا.

الدواجن أسعار الدواجن سعر الدواجن البيضاء الفراخ تراجع الدواجن أسعار الدواجن والبيض البيض سعر كرتونه البيض أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

28 جنيها في الكيلو.. انهيار أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق

أرملة وائل الإبراشي

أرملة وائل الإبراشي تدق ناقوس الخطر بسبب معاناة الأسرة بعد وفاة الزوج

قرار رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

توجيه رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

مشغولات ذهبية

بعد خسائر لليوم الثالث.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

بطاقة التموين

الآن أونلاين.. خطوات إضافة الزوجة أو الأبناء على بطاقات التموين

محمد غنيم

أول رد من محمد غنيم بعد إيقافه عن التمثيل بسبب النساء والكلاب

ترشيحاتنا

محكمة

بعد غد .. محاكمة 6 متهمين بـ"خلية بولاق أبو العلا"

جانب من الحريق

ارتفاع عدد مصابي حريق مصنعي بويات وكرتون بالعاشر من رمضان إلى 21 شخصا

المتهمين

ضبط مالك ورشة وعامل بعد التعدي على شاب بالغربية

بالصور

تفاصيل الحالة الصحية لـ 21 مصاب في حريق مصنعي (بويات – كرتون) بالعاشر من رمضان

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

طريقة عمل حلوى الدلوعة.. مزيج بين الكريم كراميل والفواكه

طريقة عمل حلوى الدلوعة
طريقة عمل حلوى الدلوعة
طريقة عمل حلوى الدلوعة

هرمون شائع يطيل عمر مرضى سرطان المخ.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة في تركيا.. بالأصفر الجذاب

إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا

فيديو

وصية عبدالرحمن أبو زهرة

عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة

متحدثة الجيش الإسرائيلي وعبدالرحمن أبو زهرة

نسيتي دوره.. غضب واسع بعد نعي متحدثة جيش الاحتلال لعبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد