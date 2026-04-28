عقب صعوده .. أقل سعر لصرف الدولار الآن في البنوك

أقل سعر لصرف الدولار اليوم الثلاثاء سجله بنك الاسكندرية بنحو 52.68 جنيه للشراء و52.78 جنيه للبيع.

وذلك عقب ان شهدت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء ارتفاع جديد ملامس مستوى الـ 53 جنيه، في جميع البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الاسلامي 52.84 جنيه للشراء و 52.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست 52.82 جنيه للشراء و52.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في اتش اس بي سي 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصري الخليجي 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 52.74 جنيه للشراء و52.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 52.74 جنيه للشراء و52.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الامارات دبي 52.68 جنيه للشراء و52.78 جنيه للبيع.