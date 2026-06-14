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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد نهاية التجارب.. اتحاد القوة البدنية يختار لاعبي منتخب مصر للمشاركة في بطولة العالم بإنجلترا

اتحاد القوة يختار لاعبي منتخب مصر للمشاركة في بطولة العالم بإنجلترا
اتحاد القوة يختار لاعبي منتخب مصر للمشاركة في بطولة العالم بإنجلترا
عبدالله هشام

أسفرت تجارب بطولة العالم للقوة البدنية عن اختيار المنتخب الأول والمكون من خمس لاعبين للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في إنجلترا خلال شهر سبتمبر 2026

وأقام الاتحاد المصري للقوة تجارب اختيار لاعبي منتخب مصر وفق أرقام تأهيلية تضمن للاعبين المشاركين تحقيق ميداليات ذهبية في بطولة العالم للقوة

ووفق الأرقام التي وضعها عادل العسال المدير الفني لمنتخب القوة البدنية ونجح خمس لاعبين في تحقيق الأرقام المؤهلة وهم

الاء طارق خطاب ميزان 60 كجم سيدات سجلت 462.5 كجم ، و  يوسف احمد عبدالله ميزان 67.5كجم سجل 720 ، والسيد صبري السيد ميزان 75 كجم سجل 772.5كجم

كما نجح محمد صبري ميزان 100كجم بتسجيل 847.5كجم ، وأحمد محمد شتيوي ميزان 140 كجم وسجل 967.5كجم

وأعرب اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة عن سعادته بتحقيق اللاعبين الخمسة الأرقام المؤهلة لبطولة العالم وضمان تحقيقهم ميدالية ذهبية خلال المنافسات

وأوضح بركات خلال تصريحاته أن المنتخب كسر أرقامه التأهيلية السابقة مما يؤكد على تطور المستوى وظهور لاعبين جدد بإمكانيات وطموحات جديدة بعد النجاح الكبير للفراعنة خلال السنوات الماضية على المستوى الدولي والقاري.

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