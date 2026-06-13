وكالة عبد الحميد معالي تنفي التوصل لاتفاق مع الزمالك

نفت وكالة عبد الحميد معالي لاعب اتحاد طنجة ولاعب الزمالك السابق، التوصل لأى اتفاق من أى نوع مع نادي الزمالك بما فيه مسألة ارتدائه الفانلة البيضاء من جديد، وتؤكد تمسكها بالقرارات التي ستصدرها الجهات المختصة التي تنظر في النزاع القائم بين الطرفين.
وقالت الوكالة في بيان رسمي: عقب ما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام بشأن موكلنا، عبد الحميد معالي وما ورد حول وجود اتفاق مزعوم لعودته إلى نادي الزمالك، بالإضافة إلى الترتبيات المتعلقة بالمستحقات المالية المتأخرة للاعب، نود أن نوضح ما يلي:
- حتى تاريخه، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن المقترح المقدم و المتعلق بإمكانية عودة اللاعب إلى نادي الزمالك. وبالتالي، فإن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تعكس واقع الوضع إطلاقاً.
- كما نستغرب كيف يمكن الحديث عن أي اتفاق في حين أن اللاعب لا يزال مرتبطاً بعقد ساري المفعول مع نادي اتحاد طنجة، علاوة على ذلك، فإن النزاع بين الأظراف لا يزال قيد النظر أمام الهيئات المختصة بالفيفا، والتي لم تصدر أي قرار نهائي حتى الأن. وفي ظل هذه الظروف، فإن أي تكهنات بشأن مفاوضات أو اتفاق يتعلق بحقوق اللاعب تعد سابقة لأوانها ولا أساس لها من الصحة.
- نجدد ثقتنا الكاملة في الإجراءات الجارية والتزامنا باحترام القرارات التي ستصدر عن الجهات المختصة.
- وأخيرا، نود أن تؤكد على الاحترام العميق الذي نكنه لنادي الزمالك، لتاريخه العريق وكذلك لجماهيره الوفية، وإن هدفنا هو توضيح الحقائق فقط وتجنب أي لبس قد يحيط بالوضع التعاقدي والقانوني للاعب.
- ندعو جميع وسائل الإعلام والمراقبين إلى التحلي بالمسؤولية والتحقق من المعلومات قبل نشرها.