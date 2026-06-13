وكالة عبد الحميد معالي تنفي التوصل لاتفاق مع الزمالك

نفت وكالة عبد الحميد معالي لاعب اتحاد طنجة ولاعب الزمالك السابق، التوصل لأى اتفاق من أى نوع مع نادي الزمالك بما فيه مسألة ارتدائه الفانلة البيضاء من جديد، وتؤكد تمسكها بالقرارات التي ستصدرها الجهات المختصة التي تنظر في النزاع القائم بين الطرفين.

وقالت الوكالة في بيان رسمي: عقب ما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام بشأن موكلنا، عبد الحميد معالي وما ورد حول وجود اتفاق مزعوم لعودته إلى نادي الزمالك، بالإضافة إلى الترتبيات المتعلقة بالمستحقات المالية المتأخرة للاعب، نود أن نوضح ما يلي: