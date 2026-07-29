هيثم شعبان: صفقات الأهلي الهجومية جيدة.. لكنها لا تعوض وسام أبو علي

أكد هيثم شعبان، المدير الفني السابق لفريق حرس الحدود، أن الصفقات الهجومية التي أبرمها النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية تمتلك إمكانيات جيدة، لكنها لا تصل إلى مستوى المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

وقال شعبان، خلال تصريحات إذاعية مع الإعلامي هاني حتحوت، إن الأهلي تعاقد مع لاعبين مميزين في الخط الأمامي، لكنه لا يزال يبحث عن مهاجم يمتلك مواصفات وسام أبو علي، مضيفًا: "كل الصفقات فيها جزء من مواصفات وسام، لكنها ليست وسام أبو علي".

وأوضح أنه تابع الثنائي منصف بقرار وسفيان خلال مبارياتهما في الفترة الماضية، إلى جانب التقارير الفنية الخاصة بهما، مشيرًا إلى أن كل لاعب يمتلك بعض خصائص وسام أبو علي، لكن لا أحد منهما يقدم نفس التأثير.

وأضاف أن منصف بقرار لعب في أغلب مباريات الموسم الماضي كجناح أيمن، موضحًا أنه لاعب يجيد إنهاء الهجمات أكثر من صناعة اللعب أو التعاون مع زملائه في بناء الهجمة.

وأشار شعبان إلى أن الأهلي يحتاج إلى هذا النوع من اللاعبين، لكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى عناصر تمتلك القدرة على اللعب في المساحات الضيقة، خاصة أن معظم المنافسين يعتمدون على التكتل الدفاعي والكثافة العددية أمام الفريق، ما يتطلب لاعبين يجيدون التحرك بين الخطوط وصناعة الفرص في المساحات المحدودة.

واختتم المدير الفني السابق لحرس الحدود تصريحاته بالتأكيد أن الصفقات الهجومية الجديدة تحتاج إلى لاعبين يساعدونها على الوصول إلى المرمى، موضحًا أنها تتميز بقدرتها على إنهاء الهجمات، لكنها ليست من النوع الذي يستطيع بناء الهجمة بمفرده أو صناعة الفرص لنفسه باستمرار.