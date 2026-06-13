أوفا: بيراميدز أصبح منافسا قويا للأهلي والزمالك

أكد أحمد أمين أوفا لاعب البنك الأهلي الحالي وإنبي السابق، أن سيراميكا كليوباترا كان أحد أقوى الفرق المنافسة في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم المنتهي، وكذلك إنبي، مشددًا على صعوبة البطولة في مجموعتي البطل والهبوط، وعلى رغبة نادي البنك الأهلي في تعويض ما فاته الموسم الماضي.

وتابع "أوفا" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الأهلي ضم صفقات من العيار الثقيل لكنها لم تحقق المردود المتوقع، وهذا طبيعي ويحدث في كل دوريات العالم أن تتعرض لسوء توفيق ولا تحقق أي بطولات، لكن الأهم أن تتمكن من العودة في الموسم التالي وتحقق ما فقدته.

وأضاف لاعب إنبي السابق: أرى أن عودة الأهلي ليست بعيدة، الأحمر سيعود الموسم القادم وسيحصد البطولات، الزمالك أيضًا منافس قوي للغاية في كل المواسم رغم المشاكل والأزمات، الأحمر والأبيض ناديان كبيران للغاية ومعهما بيراميدز الذي أصبح منافسًا قويًا للغاية، الدوري حاليًا أصبح أفضل كثيرًا وكل الأندية أصبحت تدعم صفوفها بكل قوة، الموسم المنتهي كان صعبًا والقادم سيكون أكثر صعوبة.

واختتم أحمد أمين أوفا تصريحاته: تواجد إنبي وسموحة ضمن السبعة الكبار كان مستحقًا، الثنائي قدما موسمًا جيدًا، نحن أيضًا في البنك الأهلي اجتهدنا وحاولنا تقديم موسم جيد لكن الأمور لم تسر كما نريد، وإن شاء الله الموسم القادم سيكون أفضل للجميع.