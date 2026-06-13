قرار عاجل من لاعبي ألمانيا بشأن جماهير المنتخب

قام لاعبو منتخب ألمانيا بالتكفل بتكاليف حافلات لنقل 600 مشجع لحضور مواجهة الإكوادور في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم
وجاء قرار لاعبو المانيا بسبب ارتفاع تكاليف المواصلات في نيويورك.
وحرص لاعبو منتخب ألمانيا وعلى رأسهم القائد جوشوا كيميتش دعم جماهير المنتخب لحضور مباريات كأس العالم.
وقرر لاعبو المنتخب التدخل عقب غلاء سعر تذكرة القطار حيث أصبحت بـ98 دولارا رغم إن سعرها الطبيعي 13 دولارا.
كما بعث الاتحاد الألماني رسالة للجماهير جاءت كالتالي:"
“إحنا عارفين حجم التضحيات اللي بتعملوها عشان تكونوا معانا، وعايزين نرد جزء بسيط من الجميل”.