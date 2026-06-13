غيابات مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026.. والقناة الناقلة

يلتقي منتخب المغرب مع منتخب البرازيل في مواجهة مرتقبة بين المنتخين اليوم، السبت 13 يونيو، الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

تقام المباراة على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة نظرًا لقوة المنتخبين وتاريخهما في البطولة.

يتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثالثة بكأس العالم رفقة البرازيل وهايتي وإسكتلندا.

القناة الناقلة لمباراة المغرب والبرازيل

تذاع مباراة المغرب والبرازيل عبر مجموعة قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026.

غيابات مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026

يغيب عن مباراة المغرب والبرازيل كل من عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد نظرا لعدم تعافيهما من الإصابة، فيما يقابلهما غياب نجم منتخب البرازيل نيمار جونيور لعدم جاهزيته إثر الإصابة التي لحقت به.