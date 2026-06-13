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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جوليان ألفاريز يرفض ريال مدريد.. فهل يكون برشلونة وجهته المقبلة؟

ألفاريز
ألفاريز
محمود أحمد

أسدل الستار على واحدة من أكثر القصص إثارة للجدل في سوق الانتقالات الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة بعدما اصطدمت محاولات ريال مدريد للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز بجدار الرفض من جانب اللاعب وناديه أتلتيكو مدريد لتتحول الصفقة التي شغلت وسائل الإعلام الإسبانية إلى فصل جديد من الصراع الخفي بين عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

وخلال الفترة الماضية ارتبط اسم ألفاريز بقوة بالانتقال إلى ملعب سانتياجو برنابيو في ظل بحث ريال مدريد عن تدعيمات هجومية جديدة ضمن مشروعه المستقبلي إلا أن كافة المؤشرات القادمة من العاصمة الإسبانية تؤكد أن الملف أغلق بشكل شبه نهائي بعدما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود لا يبدو أن هناك فرصة لإعادة فتحه في المستقبل القريب.

رفض مزدوج.. من اللاعب وأتلتيكو مدريد

ورغم الحديث عن استعداد ريال مدريد لتقديم عرض مالي ضخم وصلت قيمته إلى 150 مليون يورو فإن إدارة أتلتيكو مدريد لم تُبدِ أي رغبة في مناقشة فكرة التخلي عن مهاجمها الأرجنتيني معتبرة أن اللاعب يمثل أحد الركائز الأساسية لمشروع الفريق خلال السنوات المقبلة.

لكن المفاجأة الأكبر لم تكن في موقف النادي المدريدي بل في رد فعل اللاعب نفسه حيث كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن محيط جوليان ألفاريز تعامل مع اهتمام ريال مدريد ببرود شديد وأغلق الباب مبكرًا أمام أي محاولات للتفاوض أو فتح قنوات اتصال جادة بشأن الانتقال إلى الغريم التقليدي لأتلتيكو.

ووفقًا للتقارير فإن اللاعب لم يُبدِ أي حماس لفكرة ارتداء القميص الأبيض وهو ما أنهى عمليًا أي فرصة لتحويل الاهتمام المدريدي إلى مفاوضات حقيقية.

مناورة انتخابية أم رغبة حقيقية؟

وأثارت تحركات إدارة ريال مدريد العديد من التساؤلات داخل الأوساط الرياضية الإسبانية خاصة أن بعض المراقبين اعتبروا ما حدث أقرب إلى مناورة إعلامية أكثر منه محاولة فعلية لحسم الصفقة.

ويرى محللون أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز كان يدرك منذ البداية صعوبة إتمام التعاقد مع اللاعب سواء بسبب موقف أتلتيكو مدريد أو رغبة ألفاريز الشخصية إلا أن مجرد دخول ريال مدريد على خط الصفقة كان كافيًا لإحداث ضجة إعلامية كبيرة.

كما يعتقد البعض أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من استراتيجية تهدف إلى رفع القيمة السوقية للاعب وإرباك حسابات برشلونة الذي يضع المهاجم الأرجنتيني ضمن أولوياته في سوق الانتقالات الحالية.

برشلونة الأكثر تفاؤلًا

وفي المقابل تبدو أجواء التفاؤل أكبر داخل برشلونة حيث تؤكد مصادر مقربة من النادي الكتالوني أن الإدارة لا تشعر بالقلق تجاه تحركات ريال مدريد بل تمتلك قناعة بأن اللاعب يفضل الانتقال إلى "كامب نو" حال قرر الرحيل عن أتلتيكو مدريد.

ويستند هذا التفاؤل إلى طبيعة العلاقة بين اللاعب وإدارة برشلونة بالإضافة إلى رغبة ألفاريز في خوض تجربة مختلفة داخل مشروع رياضي يمنحه دور البطولة بشكل أكبر.

لكن رغم ذلك يدرك مسؤولو برشلونة أن التحدي الحقيقي لا يأتي من ريال مدريد بل من الأندية القادرة على تقديم عروض مالية ضخمة قد يصعب منافستها.

آرسنال وباريس سان جيرمان يدخلان المشهد

وبينما تراجعت أسهم ريال مدريد في السباق لا تزال أندية أوروبية كبرى تراقب الموقف عن كثب وفي مقدمتها آرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويملك الناديان القدرة المالية اللازمة لإقناع أتلتيكو مدريد ببيع اللاعب فضلًا عن تقديم عقود ضخمة قد تغير مسار الصفقة بالكامل.

وتشير تقارير عديدة إلى أن هذا السيناريو يمثل مصدر القلق الأكبر بالنسبة لإدارة برشلونة التي تخشى أن تتحول المنافسة الرياضية إلى معركة اقتصادية يصعب الفوز بها.

أزمة هجومية تهدد أتلتيكو مدريد

وفي الوقت الذي تتزايد فيه التكهنات حول مستقبل ألفاريز تعيش إدارة أتلتيكو مدريد حالة من القلق بشأن ملف الخط الأمامي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

فالفريق بدأ بالفعل مرحلة إعادة هيكلة هجومية بعد رحيل النجم الفرنسي أنطوان غريزمان فيما تتزايد الأنباء حول إمكانية انتقال المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث إلى الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفي حال رحيل جوليان ألفاريز أيضًا سيجد النادي نفسه مضطرًا للتعاقد مع ثلاثة مهاجمين جدد على الأقل لتعويض النقص الكبير في الخط الأمامي وهي مهمة تبدو معقدة للغاية في ظل المنافسة الشرسة داخل سوق الانتقالات الأوروبية.

ورغم أن المؤشرات الحالية تؤكد انتهاء فكرة انتقال ألفاريز إلى ريال مدريد فإن مستقبل اللاعب لا يزال مفتوحًا على أكثر من سيناريو خلال الأسابيع المقبلة.

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