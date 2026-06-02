اتفاق شخصي تم.. برشلونة يقترب من خطف جوليان ألفاريز في صفقة مدوية

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة بات قريبًا من تحقيق أحد أبرز أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما توصل إلى اتفاق مبدئي مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز بشأن الشروط الشخصية للعقد.

عقد لمدة 5 سنوات

ووفقًا لما ذكرته إذاعة "DSports Radio 103.1" الأرجنتينية، فإن برشلونة أنهى اتفاقه الكامل مع ألفاريز على توقيع عقد يمتد لمدة خمسة مواسم، في انتظار التوصل لاتفاق نهائي مع أتلتيكو مدريد لإتمام الصفقة رسميًا.

العقبة الأخيرة.. موافقة أتلتيكو مدريد

وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات الحالية تتركز بين الناديين، حيث تتراوح القيمة المتوقعة للصفقة بين 120 و125 مليون يورو، وسط توقعات بإحراز تقدم حاسم خلال الأيام المقبلة.

وكان أتلتيكو مدريد قد رفض في وقت سابق مناقشة عرض أولي تقدم به برشلونة بلغت قيمته 100 مليون يورو، متمسكًا بالحصول على مقابل مالي أكبر للتخلي عن المهاجم الأرجنتيني.

تدعيم هجومي جديد بعد صفقة جوردون

ويواصل برشلونة تحركاته القوية في الميركاتو الصيفي، بعدما أعلن مؤخرًا تعاقده مع أنتوني جوردون قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صفقة بلغت قيمتها نحو 80 مليون يورو شاملة المتغيرات.

صفقة قد تغيّر شكل هجوم البارسا

وفي حال نجاح المفاوضات مع أتلتيكو مدريد، سيكون جوليان ألفاريز أحد أبرز تدعيمات الفريق الكتالوني هذا الصيف، في خطوة تستهدف تعزيز القوة الهجومية للفريق والمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.