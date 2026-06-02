أخطاء شائعة يقع فيها الطلاب بامتحانات الثانوية العامة.. خبير تربوي يحذر

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن هناك أخطاء شائعة يقع فيها طلاب الثانوية العامة أثناء التعامل مع ورقة إجابة امتحانات الثانوية العامة سواء البابل شيت أو ورقة الإجابة المقالية.

وقال الدكتور تامر شوقي : قد يخسر بعض طلاب الثانوية العامة درجات ليس بسبب صعوبة امتحانات الثانوية العامة، بل بسبب أخطاء بسيطة في التعامل مع ورقة الإجابة؛ لذلك يجب الحذر من الوقوع في تلك الأخطاء، مؤكدا أنه من أبرز هذه الأخطاء ما يلي :

أخطاء تسجيل البيانات

عدم اطلاع الطالب المسبق على شكل نماذج ورقة الإجابة سواء بشكل واقعي قبل الامتحانات أو من خلال الفيديو التوعوي الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم.

عدم تدريب الطالب على كتابة رقم الجلوس وتظليله في الأيام السابقة للامتحانات، بل يجب التدريب على ذلك بعد استلام رقم الجلوس عدة مرات حتى يألفه الطالب جيدًا.

في اللجنة، كتابة الطالب اسمه أو اسم مدرسته على ورقة الإجابة بشكل مخالف لما هو مدوَّن في رقم الجلوس، والصحيح هو مطابقة البيانات تماما لما هو مسجل، خاصة إذا كان قد تم تغيير اسم المدرسة، أو إذا كان الطالب معتادا على كتابة اسمه بشكل مختلف عن الاسم الرسمي المدون في رقم الجلوس.

كتابة الطالب بياناته بشكل غير واضح أو بخط غير مقروء.

نسيان الطالب تظليل رقم نموذج الامتحان (أ أو ب أو ج أو د) لمدارس العربي، أو (A أو B أو C أو D) لمدارس اللغات؛ إذ قد يترتب على ذلك تصحيح ورقة الإجابة وفق نموذج مختلف، مما قد يؤثر على النتيجة.

كتابة رقم الجلوس في الاتجاه الخاطئ من اليمين إلى اليسار، أو كتابة رقم ناقص من أصل ٧ أرقام؛ لذا يجب نقل رقم الجلوس كما هو مدوَّن في بطاقة رقم الجلوس.

عدم تعاون الطالب مع الملاحظين أثناء مراجعة البيانات، مما قد يؤدي إلى حدوث أخطاء إدارية.

عدم تسجيل بيانات الطالب مرة أخرى في ورقة الإجابة المقالية، اعتقادا منه أنه سبق أن كتبها في البابل شيت لنفس الامتحان، وهذا خطأ جسيم؛ إذ يجب تسجيل البيانات كاملة في كلتا الورقتين.

وجود اختلاف بين بيانات الطالب المدونة في ورقتي البابل شيت والإجابة المقالية، بينما يجب أن تتطابق تماما في جميع البيانات، وخاصة رقم الجلوس ورقم نموذج الامتحان.

أخطاء التظليل في البابل شيت

استخدام أقلام أو ألوان غير مسموح بها في التظليل النهائي، مثل القلم الرصاص، أو الحبر، أو الألوان مثل الأخضر والأحمر، بينما يُفضل استخدام القلم الجاف الأزرق بخط واضح.

عدم اصطحاب الطالب أكثر من قلم جاف احتياطي داخل اللجنة تحسبا لأي ظرف طارئ.

عدم تظليل الدائرة بشكل كامل وواضح؛ فمن الخطأ تظليلها بشكل خفيف، أو وضع نقطة داخلها، أو علامة مائلة، أو علامة ✔️ بدلًا من التظليل الكامل.

تظليل أكثر من دائرة في السؤال الواحد؛ لأن ذلك يؤدي إلى اعتبار الإجابة خاطئة.

استخدام الاستيكة أو الكوريكتور لتصحيح إجابة خاطئة، والصحيح في هذه الحالة هو وضع علامة (X) واضحة على الإجابة الخاطئة، ثم تظليل دائرة الإجابة الصحيحة.

تعريض ورقة الإجابة للماء، سواء بسبب عرق اليدين أو وضع زجاجة مياه بجوار الورقة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلفها أو طمس الإجابات.

أخطاء ورقة الإجابة المقالية

تغيير ترتيب إجابات الأسئلة المقالية، كأن يكتب إجابة السؤال الثاني في مكان السؤال الأول أو العكس، بينما يجب الالتزام بالإجابة في المكان المخصص لكل سؤال.

الإفراط في الإجابة عن السؤال المقالي بما يتجاوز المساحة المخصصة له، بينما الأفضل الالتزام بالمساحة المحددة والتركيز على المطلوب بدقة دون زيادة أو نقصان.