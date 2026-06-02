قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع احتفاظ 21 مواطنا بالمصرية.. ننشر بالأسماء المسموح لهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية | مستند
في ظاهرة نادرة الحدوث.. أمطار ببراني والسلوم ورعد وبرق بواحة سيوة
مونديال جديد وقوانين حديثة .. كيف ستتغير كرة القدم في كأس العالم 2026؟
الأرصاد: طقس شديد الحرارة اليوم مع ارتفاع الرطوبة وفرص شبورة وأمطار خفيفة
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء الجسر الجوي بإعادة 889 من حجاج القرعة لأرض الوطن
سباليتي يطلب دياز.. واللاعب يحسم موقفه من يوفنتوس
بعد حادث المريوطية.. طريقة تصميم الحاحز الخرساني كارثة جديدة تهدد حياة المواطنين
نائب يتقدم ببيان عاجل بعد مصرع 7 أشخاص في ترعة المريوطية ويطالب بمحاسبة المسؤولين
بيتكوين تهبط إلى 70 ألف دولار وتسجل أدنى مستوى لها في شهرين بفعل ضغوط بيعية
لدواع أمنية.. حرمان سورية من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها
هل دعاء العائد من الحج مستجاب 40 يومًا؟.. أسرار عظيمة تجعلك تطلب دعاءه
غارات روسية تهز أوكرانيا.. مقتل شخص بكورسك وحريق مصفاة نفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أخطاء شائعة يقع فيها الطلاب بامتحانات الثانوية العامة.. خبير تربوي يحذر

الدكتور تامر شوقي
الدكتور تامر شوقي
ياسمين بدوي

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن هناك أخطاء شائعة يقع فيها طلاب الثانوية العامة أثناء التعامل مع ورقة إجابة امتحانات الثانوية العامة سواء البابل شيت أو ورقة الإجابة المقالية. 

وقال الدكتور تامر شوقي : قد يخسر بعض طلاب الثانوية العامة درجات ليس بسبب صعوبة امتحانات الثانوية العامة، بل بسبب أخطاء بسيطة في التعامل مع ورقة الإجابة؛ لذلك يجب الحذر من الوقوع في تلك الأخطاء، مؤكدا أنه من أبرز هذه الأخطاء ما يلي :

 أخطاء تسجيل البيانات

  •  عدم اطلاع الطالب المسبق على شكل نماذج ورقة الإجابة سواء بشكل واقعي قبل الامتحانات أو من خلال الفيديو التوعوي الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم.
  • عدم تدريب الطالب على كتابة رقم الجلوس وتظليله في الأيام السابقة للامتحانات، بل يجب التدريب على ذلك بعد استلام رقم الجلوس عدة مرات حتى يألفه الطالب جيدًا.
  •  في اللجنة، كتابة الطالب اسمه أو اسم مدرسته على ورقة الإجابة بشكل مخالف لما هو مدوَّن في رقم الجلوس، والصحيح هو مطابقة البيانات تماما لما هو مسجل، خاصة إذا كان قد تم تغيير اسم المدرسة، أو إذا كان الطالب معتادا على كتابة اسمه بشكل مختلف عن الاسم الرسمي المدون في رقم الجلوس.
  •  كتابة الطالب بياناته بشكل غير واضح أو بخط غير مقروء.
  •  نسيان الطالب تظليل رقم نموذج الامتحان (أ أو ب أو ج أو د) لمدارس العربي، أو (A أو B أو C أو D) لمدارس اللغات؛ إذ قد يترتب على ذلك تصحيح ورقة الإجابة وفق نموذج مختلف، مما قد يؤثر على النتيجة.
  •  كتابة رقم الجلوس في الاتجاه الخاطئ من اليمين إلى اليسار، أو كتابة رقم ناقص من أصل ٧ أرقام؛ لذا يجب نقل رقم الجلوس كما هو مدوَّن في بطاقة رقم الجلوس.
  •  عدم تعاون الطالب مع الملاحظين أثناء مراجعة البيانات، مما قد يؤدي إلى حدوث أخطاء إدارية.
  •  عدم تسجيل بيانات الطالب مرة أخرى في ورقة الإجابة المقالية، اعتقادا منه أنه سبق أن كتبها في البابل شيت لنفس الامتحان، وهذا خطأ جسيم؛ إذ يجب تسجيل البيانات كاملة في كلتا الورقتين.
  •  وجود اختلاف بين بيانات الطالب المدونة في ورقتي البابل شيت والإجابة المقالية، بينما يجب أن تتطابق تماما في جميع البيانات، وخاصة رقم الجلوس ورقم نموذج الامتحان.

 أخطاء التظليل في البابل شيت

  •  استخدام أقلام أو ألوان غير مسموح بها في التظليل النهائي، مثل القلم الرصاص، أو الحبر، أو الألوان مثل الأخضر والأحمر، بينما يُفضل استخدام القلم الجاف الأزرق بخط واضح.
  • عدم اصطحاب الطالب أكثر من قلم جاف احتياطي داخل اللجنة تحسبا لأي ظرف طارئ.
  •  عدم تظليل الدائرة بشكل كامل وواضح؛ فمن الخطأ تظليلها بشكل خفيف، أو وضع نقطة داخلها، أو علامة مائلة، أو علامة ✔️ بدلًا من التظليل الكامل.
  •  تظليل أكثر من دائرة في السؤال الواحد؛ لأن ذلك يؤدي إلى اعتبار الإجابة خاطئة.
  •  استخدام الاستيكة أو الكوريكتور لتصحيح إجابة خاطئة، والصحيح في هذه الحالة هو وضع علامة (X) واضحة على الإجابة الخاطئة، ثم تظليل دائرة الإجابة الصحيحة.
  •  تعريض ورقة الإجابة للماء، سواء بسبب عرق اليدين أو وضع زجاجة مياه بجوار الورقة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلفها أو طمس الإجابات.

أخطاء ورقة الإجابة المقالية

  •  تغيير ترتيب إجابات الأسئلة المقالية، كأن يكتب إجابة السؤال الثاني في مكان السؤال الأول أو العكس، بينما يجب الالتزام بالإجابة في المكان المخصص لكل سؤال.
  •  الإفراط في الإجابة عن السؤال المقالي بما يتجاوز المساحة المخصصة له، بينما الأفضل الالتزام بالمساحة المحددة والتركيز على المطلوب بدقة دون زيادة أو نقصان.
  •  الإجابة على ظهر ورقة الإجابة أو في ورقة الأسئلة؛ لأن هذه الإجابات غالبًا لا يُعتد بها أثناء التصحيح.
  • وعلى الطالب تجنب مثل هذه الأخطاء التي قد تتسبب في ضياع جهده طوال العام، ولكي يحصل على الدرجات التي يستحقها.
امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة امتحانات إجابة امتحانات الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة سهام جلال

وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

أحمد حسن «دروجبا»

دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة

الفنانة سهام جلال

وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية

منة جلال وسهام جلال

عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال|خاص

موعد إجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟

وليد الركراكي

مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

وكيل التموين بالغربية: تحرير 54 مخالفة متنوعة لردع قائدي المركبات والسيارات

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 264 مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

وزارة الداخلية

للصالح العام.. إبعاد أردني الجنسية خارج البلاد |مستند

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

لفطار شرقي.. طريقة عمل الفول بالطماطم

طريقة عمل الفول بالطماطم.
طريقة عمل الفول بالطماطم.
طريقة عمل الفول بالطماطم.

بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية

بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية
بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية
بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية

سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د

سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د
سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د
سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د

فيديو

رحيل أرني سلوت

رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد