نيوزيلندا تفرض حظر سفر على إسرائيليين متطرفين متهمين بالعنف

أعلنت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الثلاثاء، فرض حظر سفر على ثلاثة مستوطنين إسرائيليين متطرفين، لتنضم بذلك إلى شركاء دوليين من بينهم أستراليا والاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات مماثلة.

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز إن العقوبات تستهدف أفراداً متهمين بالمشاركة النشطة في توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك من خلال ممارسة العنف.

وأضاف بيترز في بيان: "إن تصرفات هؤلاء الأفراد تهدد السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين، وتدفع المنطقة إلى مزيد من التأزم”.

وتابع: "هذا الإجراء يستهدف ثلاثة أفراد أدى استخدامهم للعنف وعمليات التهجير التي مارسواها إلى زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية".

وأشار إلى أن نيوزيلندا دأبت منذ فترة طويلة على التأكيد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي وتقوض فرص التوصل إلى حل تفاوضي قائم على دولتين.

وجدد بيترز تأكيد دعم ويلينجتون لحل الدولتين باعتباره السبيل لتسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي .