وزير التموين: المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي 9 أشهر والسكر 6 أشهر

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تمتلك مخزون استراتيجي آمن من مختلف السلع الأساسية يكفي في المتوسط لمدة تصل إلى 9 أشهر، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة 6 أشهر، بما يعزز استقرار الأسواق وتوافر السلع للمواطنين.

جاء ذلك على هامش افتتاح فعاليات معرضي «بروباك مينا» و«أفريقيا للخامات الغذائية»، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وعدد من قيادات القطاع الصناعي، من بينهم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى جانب ممثلي الشركات والمصنعين العاملين بقطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف.

ويجمع المعرضان تحت سقف واحد مختلف الأنشطة المرتبطة بسلاسل الإنتاج الغذائي، بما يشمل قطاعات التعبئة والتغليف، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، ومكونات وخامات الصناعات الغذائية، في إطار دعم التكامل الصناعي وتعزيز فرص الاستثمار والتصنيع المحلي.

ويستعرض المشاركون بالمعرض أحدث التقنيات والحلول الصناعية المستخدمة في مجالات التصنيع الغذائي والتعبئة الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والتصديرية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2026، بمقر مركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي، وسط مشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف.