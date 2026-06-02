فتح باب التقديم في المدارس الإعدادية والثانوية الرياضية .. 14 يونيو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في ضوء استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ ، واهتمام الوزارة باكتشاف ورعاية أبناننا الطلاب الموهوبين رياضياً والاهتمام بالرياضة المدرسية وطبقا

القرار الوزاري رقم (٢١٩) لسنة ٢٠١٨ ، تقرر فتح باب التقديم في المدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين / بنات للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ على مستوي الجمهورية، وذلك لقبول دفعة جديدة من الطلبة والطالبات الناجحين في الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٥.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يتم بدء سحب ملفات التقديم في المدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين / بنات للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ ، من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٦/١٤ حتى يوم الخميس ٢٠٢٦/٧/١٦، وذلك طبقاً لشروط التقدم الواردة بالقرار الوزاري رقم (٢١٩) لسنة ٢٠١٨.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم الإعلان عن التعاقد مع مدربين متخصصين في المدارس الاعدادية الثانوية الرياضية ، طبقاً للقرار الوزاري رقم (٢١٩) لسنة ٢٠١٨

وعلى جانب آخر ، قامت وزارة التربية والتعليم بتفعيل رابط تقديم رياض الأطفال 2026 / 2027 ، وذلك في إطار توجه الدولة الحالي للتحول الرقمي للتيسير على أولياء الأمور، واستعدادًا للعام الدراسى الجديد (٢٠٢٦ / ٢٠٢٧)، وانطلاقًا من حرص الوزارة على استكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات، يمكن لأولياء الأمور من خلالها التقدم إلكترونيًا لأبنائهم (مصري الجنسية) .

رابط تقديم رياض الأطفال 2026 / 2027 ( لينك تقديم رياض الأطفال 2026 )

ويمكن الوصول إلى رابط تقديم رياض الأطفال 2026 / 2027 بالمدارس التجريبية على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://emis.gov.eg/

وفور تسجيل ولي الأمر طلب التقدم على رابط رابط تقديم رياض الأطفال 2026 / 2027 بالمدارس التجريبية على موقع وزارة التربية والتعليم ، تتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس التجريبية

وفي حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه على رابط تقديم رياض الأطفال 2026 / 2027 بالمدارس التجريبية على موقع وزارة التربية والتعليم ، يمكن للمدرسة مساعدته، بحيث يتولى مسؤول وحدة المعلومات تسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونيًا، من خلال التطبيق الإلكتروني المُعد للمدارس (التقدم للصف الأول الابتدائي فقط)، بعد الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي.

سن تقديم رياض الأطفال تجريبي 2026 / 2027 ( سن تقديم كي جي 1 تجريبي )

وفيما يخص شرط سن تقديم رياض الأطفال تجريبي 2026 / 2027 ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال، يعد الحد الأدنى لسن التقدم هو ٤ سنوات.

موعد تقديم رياض الأطفال 2026 / 2027 بالمدارس التجريبية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة تقديم رياض الأطفال 2026 / 2027 بالمدارس التجريبية على موقع وزارة التربية والتعليم ، خلال الفترة من ١ يونيو حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ .

رابط تقديم رياض الأطفال تجريبي 2026 / 2027

رابط تقديم رياض الأطفال تجريبي 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، من المقرر ان تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتفعيله غدا الاثنين ، وذلك عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني