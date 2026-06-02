رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

أعلن نادي ليفربول رسميًا رحيل المدير الفني الهولندي أرني سلوت عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بأثر فوري، بعد فترة شهدت تراجعًا في نتائج الفريق خلال الموسم الماضي.

وأكد النادي، عبر بيان نشره على حساباته الرسمية، بدء إجراءات التعاقد مع مدير فني جديد استعدادًا للموسم المقبل، مع توجيه الشكر لسلوت على ما قدمه خلال فترة توليه المسؤولية، والتي شهدت تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جانبه، عبّر المدرب الهولندي عن امتنانه لتجربته مع الريدز، مؤكدًا أنها كانت رحلة مميزة، وتشير تقارير صحفية إلى اقتراب الإسباني أندوني إيراولا من تولي المهمة الفنية للفريق.

