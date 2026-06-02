دعاء النصف الثاني من ذي الحجة.. بـ6 كلمات يكتب الله لك الخير

حان وقت دعاء النصف الثاني من ذي الحجة الذي بدأ مع شروق شمس اليوم الثلاثاء الموافق 16 ذي الحجة لعام 1447 هـ،، لينبهنا إلى أن أبواب السماء مفتوحة أمام دعاء النصف الثاني من ذي الحجة ، وبه يحين موعدنا مع الفرج والجبر والرزق وكل أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، فكل من له حاجة عند الله تعالى لديه فرصة تحت مسمى دعاء النصف الثاني من ذي الحجة ، حيث يعد من الأدعية المستجابة، لذا لا ينبغي تفويته أو تركه ، فالدعاء عبادة من أفضل العبادات، وتحري أوقات الاستجابة من وصايا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أيام شهر ذي الحجة من الأوقات المباركة فهو من الأشهر الحُرم التي يتضاعف فيها الفضل والثواب ، ومن ثم لا ينبغي التفريط في دعاء النصف الثاني من ذي الحجة .
دعاء النصف الثاني من شهر ذي الحجة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله -سبحانه وتعالى- أمر عباده أن يذكروه، خاصة في الأشهر الحُرم ومنها شهر ذي الحجة، وعدم الغفلة عنه، فجعل الذكر شعار أهل الإيمان، يقول الله عز وجل: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾.
وأوضحت “ الإفتاء” أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا عن أهمية ذكر الله تعالى فقال: «مَثَلُ الَّذِي يَذكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذكُرُ رَبَّهُ.. مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ»، مبينة أن ذكر الله -عز وجل- خاصة في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة هو الصلة بين العبد والرب، وهو وسيلة القرب وطريق الحب، وهو باب عظيم لتزكية النفس واطمئنان القلب، والسبيل إلى حسن الثواب في الآخرة.
وأضافت أن هناك أدعية يستحب ترديدها خلال العشر من ذي الحجة، بينها «لاَ إله إلاَّ اللَّه وحدَهُ لا شرِيكَ لهُ، اللَّه أَكْبَرُ كَبِيرًا، والحمْدُ للَّهِ كَثيرًا، وسُبْحانَ اللَّه ربِّ العالمِينَ، وَلاَ حوْل وَلا قُوَّةَ إلاَّ باللَّهِ العَزيز الحكيمِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وارْحمني، واهْدِني، وارْزُقْني».
وتابعت: كذلك
أدعية النصف الثاني من ذي الحجة
- اللهم إني أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عنا ما نحن فيه وأن تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه .. وأن ترزقنا من رزقك وأن تظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك.
- يا رب اجعل أيام ذي الحجة نصرة وعزة ونجاحا وصلاحا لنا ولأمة المسلمين.
- اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير النجاح وخير العمل.
- اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب ونزلنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام.
- اللهم لا تطوي صفحة هذه الأيام الفضيلة إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا وقبلت توبتنا وفرجت همومنا واستجبت لدعواتنا وأصلحت أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وغفرت لموتانا.
- اللهم إنا نسألك العفو والغفران.
- اللهم اجعلنا من المعافين من النار في هذه الأيام العظيمة.
- لا اله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير.
- اللهم انقلني من ذل المعصية إلي عز الطاعة واكفني بحلالك عن حرامك و اغنني بفضلك عمن سواك ونور قلبي وقبري واغفر لي من الشر كلة واجمع لي الخير.
- يا رب يا فارج الهم وكاشف الغم فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني من حيث لا احتسب يا رب العالمين.
- اللهم إنك عفو تحب العفو. فاعف عني.
- اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
- اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.
- اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
- اللهم إني أسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم.
- اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته لي رشدا.
- اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني.
- اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي.
- اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني.. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.