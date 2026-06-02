وزير الخارجية يلتقي ممثلي كبرى الشركات الكورية لبحث تعزيز الاستثمارات في مصر

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال زيارته إلى سول يوم الثلاثاء ٢ يونيو، بممثلي كبرى الشركات الكورية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية خاصةً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أكد الوزير عبد العاطي خلال القاء على الاعتزاز بالدور الهام الذي تضطلع به الشركات الكورية في مصر، مشيداً بقصص النجاح التي حققتها الشركات الكورية العاملة في مصر، معربا عن التطلع للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري مع كوريا الجنوبية خلال الفترة المقبلة، بما يعكس مستوى الشراكة الشاملة بين البلدين.

كما استعرض وزير الخارجية التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في ضوء حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي أسهمت في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، مسلطاً الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر باعتبارها بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار الوزير عبد العاطى إلى الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين، بما في ذلك تيسير إجراءات الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الأراضي الصناعية، مرحبا بزيادة الاستثمارات الكورية القائمة وجذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، وشجع مجتمع الأعمال الكوري على استكشاف الفرص المتاحة في مصر، مؤكداً استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الكوريين.

وشهد اللقاء حواراً تفاعلياً مع ممثلي الشركات الكورية، تناول سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف القطاعات الواعدة.