قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم 2026 بقوانين صارمة.. فيفا يعلن تعديلات تحكيمية جديدة
زفة فرح.. وفاة شاب وإصابة شخصين في تصادم موتوسيكل بسيارة بالأقصر
المدارس التجريبية تعلن تحويل الطلاب غير المسددين للمصروفات “لعربي” مع حجب نتائجهم
حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال
قبل انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية السبت| منع التصوير باللجان وتحديد المسئولين المسموح لهم بالدخول
أسرار الرزق الواسع.. انتبه لـ20 حقيقة تكن واحدا من الأغنياء دون عناء
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري
بدء تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 في المدارس اليوم
دعاء الصباح للرزق والتيسير .. كلمات بسيطة رددها مع كل استيقاظ
وزير الخارجية يلتقي ممثلي كبرى الشركات الكورية لبحث تعزيز الاستثمارات في مصر
اللهم اشفِ كل مريض.. آخر ما كتبت الفنانة سهام جلال قبل رحيلها
وزير الخارجية يلتقي ممثلي كبرى الصحف ووكالات الأنباء الكورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي ممثلي كبرى الشركات الكورية لبحث تعزيز الاستثمارات في مصر

خلال اللقاء
خلال اللقاء
هاجر رزق

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال زيارته إلى سول يوم الثلاثاء ٢ يونيو، بممثلي كبرى الشركات الكورية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية خاصةً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أكد الوزير عبد العاطي خلال القاء على الاعتزاز بالدور الهام الذي تضطلع به الشركات الكورية في مصر، مشيداً بقصص النجاح التي حققتها الشركات الكورية العاملة في مصر، معربا عن التطلع للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري مع كوريا الجنوبية خلال الفترة المقبلة، بما يعكس مستوى الشراكة الشاملة بين البلدين.

كما استعرض وزير الخارجية التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في ضوء حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي أسهمت في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، مسلطاً الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر باعتبارها بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار الوزير عبد العاطى إلى الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين، بما في ذلك تيسير إجراءات الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الأراضي الصناعية، مرحبا بزيادة الاستثمارات الكورية القائمة وجذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، وشجع مجتمع الأعمال الكوري على استكشاف الفرص المتاحة في مصر، مؤكداً استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الكوريين.

وشهد اللقاء حواراً تفاعلياً مع ممثلي الشركات الكورية، تناول سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف القطاعات الواعدة.

وزير الخارجية سول الشركات الكورية التعاون الاقتصادي كوريا الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة سهام جلال

وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

أحمد حسن «دروجبا»

دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة

الفنانة سهام جلال

وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية

أسعار الدواجن والبيض اليوم

كيلو البانية يتراجع 80 جنيها.. وكرتونة البيض ترتفع 9 جنيهات.. تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم

وليد الركراكي

مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي

موعد إجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟

منة جلال وسهام جلال

عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال|خاص

ترشيحاتنا

الاهلي

إيهاب المصري: الأهلي أدار ملف الكرة بشكل عشوائي وفشل في تعويض وسام وربيعة

محمد صلاح

شبانة: محمد صلاح ونجوم المنتخب لا يستحقون ما يُثار حول معسكر أمريكا

زيكو

علاء نبيل: زيكو سيكون ورقة حسام حسن الرابحة في كأس العالم

بالصور

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟
بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟
بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

أسعار أوبل إنسيجنيا موديل 2014 المستعملة في مصر

اوبل أنسيجنيا
اوبل أنسيجنيا
اوبل أنسيجنيا

حفلات يونيو 2026.. تامر حسني وعمر خيرت أبرز نجوم الشهر |تقرير

حفلات يونيو 2026
حفلات يونيو 2026
حفلات يونيو 2026

فيديو

رحيل أرني سلوت

رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

ابو بناتي بيتجوز

أبو بناتي اتجوز .. منشور يتحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد