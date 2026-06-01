الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

كيلو البانية يتراجع 80 جنيها.. وكرتونة البيض ترتفع 9 جنيهات.. تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم

رانيا أيمن

شهدت أسعار الدواجن وأسعار البيض تحركات جديدة اليوم الإثنين 1 يونيو 2026 داخل الأسواق، حيث ارتفعت أسعار كرتونة البيض بأكثر من 9 جنيهات، فيما تراجع سعر كيلو البانيه بشكل كبير بعد موجة الارتفاعات الأخيرة، ليفقد نحو 80 جنيهًا دفعة واحدة داخل بعض المحلات والأسواق.

سعر كيلو البانيه

وسجل سعر كيلو البانيه اليوم ما بين 180 و190 جنيهًا، بعدما وصل في وقت سابق إلى 260 جنيهًا، 

بينما استقرت أسعار الفراخ البيضاء عند مستوى 80 جنيهًا للكيلو، والفراخ البلدي عند 110 جنيهات للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم

استقرت أسعار الفراخ داخل الأسواق اليوم، حيث سجل:

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: 80 جنيهًا.
  • سعر كيلو الفراخ البلدي: 110 جنيهات.
  • سعر كيلو أمهات الأبيض: 80 جنيهًا.
  • وتراجع سعر كيلو البانيه ليسجل ما بين 180 و190 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

فيما ارتفعت أسعار كرتونة البيض الأبيض اليوم لتسجل 120.66 جنيه بزيادة بلغت 9.69 جنيه مقارنة بالأسعار السابقة.

طهي البيض

فيما سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 130.09 جنيه، مع تراجع طفيف بقيمة 2.55 جنيه.

وجاءت أسعار البيض بالبيضة الواحدة كالتالي:

  • سعر البيضة البيضاء: 4.53 جنيه.
  • سعر البيضة الحمراء: 4.85 جنيه.
  • سعر البيضة البلدي: 5.10 جنيه.
