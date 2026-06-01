الطقس غدًا.. ارتفاع كبير في الحرارة وتحذير من ظاهرة جوية

عبد العزيز جمال

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدًا الثلاثاء 2 يونيو 2026 استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة إلى مائل للحرارة ليلاً.

ويأتي هذا التوقع مع بداية شهر يونيو، حيث يبحث المواطنون عن تفاصيل الطقس غدًا للتخطيط لأنشطتهم اليومية، خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

انخفاض مفاجئ للحرارة وأمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس الغد

تفاصيل الطقس المتوقع غدًا الثلاثاء

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس غدًا سيشهد تباينًا في درجات الحرارة بين المناطق الساحلية والداخلية والجنوبية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

· طقس الصباح الباكر: معتدل الحرارة على جميع الأنحاء.
· طقس النهار: شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية.
· طقس الليل: معتدل الحرارة إلى مائل للحرارة.

الظواهر الجوية غدًا

تشير توقعات الطقس غدًا إلى عدد من الظواهر الجوية التي يجب الانتباه إليها، وتشمل:

· ارتفاع نسب الرطوبة: تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة.
· الشبورة المائية: من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

حالة الطقس الآن.. استمرار الرمال المثارة وتدهور الرؤية والأرصاد تحذر

· فرص أمطار خفيفة: على مناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا على فترات متقطعة.
· نشاط رياح: تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/س على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
· سحب منخفضة: فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد يصاحبها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%.


· نشاط رياح قوية: قد يصاحب السحب الرعدية نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابطة من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الطقس غدًا على النحو التالي:

· القاهرة: العظمى 36 درجة، الصغرى 24 درجة.
· الإسكندرية: العظمى 32 درجة، الصغرى 21 درجة.
· مطروح: العظمى 30 درجة، الصغرى 19 درجة.
· سوهاج: العظمى 40 درجة، الصغرى 27 درجة.
· قنا: العظمى 42 درجة، الصغرى 28 درجة.
· أسوان: العظمى 42 درجة، الصغرى 29 درجة.

الأرصاد

لماذا يشعر المواطنون بحرارة أعلى من المتوقع؟

من المهم عند متابعة الطقس غدًا فهم أن درجة الحرارة المسجلة في الظل تختلف عن الشعور الفعلي بها،  فمع ارتفاع نسب الرطوبة المتوقعة، يزداد الإحساس بالحرارة بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة إضافية.

 وهذا يعني أن المواطنين في القاهرة الكبرى قد يشعرون وكأن الحرارة تصل إلى 37 أو 38 درجة، رغم أن العظمى المسجلة هي 36 درجة فقط. 

ويعود ذلك إلى أن الرطوبة العالية تقلل من قدرة الجسم على التبريد عبر التعرق.

نصائح للتعامل مع الطقس غدًا

في ظل توقعات الطقس غدًا بارتفاع درجات الحرارة وشدة الرطوبة، نقدم للمواطنين مجموعة من النصائح المهمة:

· شرب كميات وفيرة من الماء: للتعويض عن فقدان السوائل نتيجة التعرق.
· تجنب التعرض المباشر للشمس: خاصة في فترات الذروة من الساعة 12 ظهرًا إلى 4 عصرًا.
· ارتداء ملابس قطنية فاتحة: لأنها تعكس حرارة الشمس وتسمح بتهوية الجسم.
· استخدام المظلات الشمسية: عند الخروج في فترات النهار.
· عدم ترك الأطفال أو كبار السن في السيارات المغلقة: حتى لو لفترة قصيرة.
· تأجيل الأنشطة الخارجية: إلى فترات المساء عندما تنخفض الحرارة.
· القيادة بحذر صباحًا: بسبب الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق.
· متابعة النشرات الجوية: أولاً بأول لمعرفة أي تحديثات طارئة.

السواحل الشمالية.. استثناء من شدة الحرارة

تشير توقعات الطقس غدًا إلى أن السواحل الشمالية ستكون أقل حرارة من باقي الأنحاء، حيث تسجل الإسكندرية عظمى 32 درجة، ومطروح 30 درجة فقط.

 ومع ذلك، تظل نسبة الرطوبة مرتفعة هناك أيضًا، مما قد يزيد من الإحساس بالحرارة بشكل طفيف.

جنوب الصعيد.. حرارة شديدة تتجاوز 42 درجة

على الجانب الآخر، يسود الطقس غدًا حرارة شديدة في جنوب الصعيد، حيث تسجل قنا وأسوان عظمى 42 درجة، بينما تسجل سوهاج 40 درجة.

 وتنصح الأرصاد المواطنين في هذه المناطق بتجنب الخروج خلال فترات الظهيرة تمامًا، والاعتماد على التبريد المنزلي بقدر الإمكان، مع شرب السوائل الباردة بشكل متكرر.

جي إم سي همر
