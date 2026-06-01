طقس اليوم.. أمطار خفيفة ورطوبة على القاهرة والسواحل الشمالية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأثنين 1 يونيو، ليستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الانحاء، لتكون درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمي والصغري 22 درجة، والسواحل الشمالية 28 للعظمي والصغري 20 درجة، وجنوب الصعيد للعظمي 40 والصغري 25.

حالة الطقس المتوقعة



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين سيكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة.

فرص خفيفة لسقوط أمطار



ونوهت عن شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعدي قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، بالإضافة إلى فرص خفيفة لسقوط أمطار على مناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تمتد بنسبة ضعيفة جداً 20% تقريباً على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وقد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق من الصحراء الغربية وضحراء مطروح على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس نشاط رياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/س على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

