الرئيس عون: ماضون في بناء الدولة وإنهاء معاناة اللبنانيين

تعهد الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمضي في طريق العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا ووضع حد لعذابهم والعمل على بناء الدولة والإصلاح والعدالة.

وقال الرئيس عون، في الذكرى التاسعة والثلاثين لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي في الأول من يونيو عام 1987، إنه "في مثل هذا اليوم، قبل تسعة وثلاثين عاما، اغتالت يد الغدر رجلا من أصلب رجال لبنان وأكثرهم إخلاصا لوطنهم، فاستشهد الرئيس رشيد كرامي في الدولة التي أفنى عمره في خدمتها".

وأضاف "الرئيس رشيد كرامي لم يكن مجرد رئيس للحكومة تولى هذا المنصب مرارا وتكرارا، بل كان رمزا لفكرة جوهرية لا تزال تسكن ضمير كل لبناني حقيقي، فكرة أن لبنان أكبر من طوائفه، وأسمى من حساباته الضيقة، وأغلى من أن يساوم عليه. لقد عرف الرئيس الشهيد بمواقفه الوطنية الثابتة التي لم تهزها رياح الفتنة ولا أغرتها إغراءات الانقسام. كان يؤمن بلبنان الواحد الموحد، ويرفض أن يكون الشمال أو الجنوب أو الجبل أو البقاع سوى وجوه لوطن واحد يسع الجميع. وكان يعتقد اعتقادا راسخا بأن الدولة هي الحاضنة الوحيدة للعيش المشترك، وأن المؤسسات هي الضمانة الوحيدة لصون الكيان".

وقال: "في هذه الأيام الصعبة من تاريخ لبنان الذي يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا ومدانا، وإذ نسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها، نشعر بثقل غياب أمثاله من رجال الدولة الذين كانوا يحملون هموم الوطن أكثر مما يحملون هموم مناصبهم. وكم يفتقر لبنان اليوم إلى صوت كصوته يرتفع فوق الضوضاء، وإلى يد مثل يده تمتد للم الشمل لا لتمزيقه. لكن الشهداء لا يموتون حين تبقى مثلهم حية في ضمائر أبنائهم. ورشيد كرامي حي في كل لبناني يؤمن بأن هذا الوطن يستحق أن نقدم له ما هو أثمن من الكلام".