الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

فيديو .. البحرية الفرنسية تحتجز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قادمة من روسيا

ماكرون
ماكرون
محمد على

أقدمت البحرية الفرنسية على احتجاز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قادمة من روسيا في الأطلسي، وفق ما ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

 نشر إيمانويل ماكرون، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات من عملية إنزال نفذتها مروحية تابعة للقوات الفرنسية على متن ناقلة النفط "تاجور".

https://t.me/Sputnik_Arabic/254576

وكتب "أن العملية نُفذت في المحيط الأطلسي وفي المياه الدولية، بدعم من شركاء عدة من بينهم بريطانيا، مع الالتزام الصارم بالقانون البحري"، على حد قوله.

https://x.com/EmmanuelMacron/status/2061303998888509492?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2061303998888509492%7Ctwgr%5Ef80598707e7aee405c9b3f5779095b71d19d99b9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fiframely.net%2FfJzfKsJG

  
في التفاصيل ، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن البحرية الفرنسية اعتلت، الأحد، ناقلة نفط خاضعة لعقوبات دولية قادمة من روسيا، وتحمل اسم (تاجور).

وأضاف ماكرون عبر منصة "إكس"، الاثنين: "جرت هذه العملية في المحيط الأطلسي، في أعالي البحار، بدعم من عدة شركاء، بما في ذلك المملكة المتحدة، في امتثال صارم لقانون البحار".

وتابع: "من غير المقبول أن تتحايل السفن على العقوبات الدولية، وتنتهك قانون البحار، وتمول الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات".


وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه يرغب في المضي قدماً في محادثات السلام مع روسيا قبل حلول فصل الشتاء، وذلك للاستفادة من تحسن الموقف الاستراتيجي لكييف، فيما اعتبر نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أن "الوضع في الميدان يسمح بالقول إن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته".

وذكر زيلينسكي ومسؤولون أوكرانيون أن "تقدم القوات الروسية تباطأ على الأرض، في حين كثفت أوكرانيا حملة من الضربات متوسطة وطويلة المدى داخل روسيا، تستهدف بالأساس قطاع النفط الروسي".

وزعم زيلينسكي، في تصريحات لشبكة CBS NEWS: أن "الأمر بدأ في ديسمبر 2025، عندما بدأت روسيا تفقد زمام المبادرة في ساحة المعركة". وأضاف: "لذا، لدينا الآن هذه الفترة الزمنية قبل الشتاء... نحتاج إلى إيجاد طريقة دبلوماسية للجلوس والتحدث".

وتوقفت المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة للتوصل ‌إلى اتفاق سلام، مع تركيز واشنطن على الصراع في إيران.


في المقابل، اعتبر الرئيس الروسي إن "الوضع في ساحة المعركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، يسمح بالقول إن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأعرب بوتين، خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته لكازاخستان، عن اعتقاده بأن "تحديد أطر زمنية محددة في ظل الصراع العسكري أمر مستحيل"، لافتاً إلى أن "هذا ليس تهوراً فحسب، بل إنه نادر الحدوث عملياً، ولن يفعله".

وأضاف: "هناك شبكات فساد عالمية تستفيد من استمرار الحرب في أوكرانيا، وتدفع الرأي العام الأوروبي عبر وسائل إعلامها لدعم كييف، رغم أن أوكرانيا لا تستطيع هزيمة روسيا"، وفق تعبيره.

وكانت روسيا اعتبرت أن أوروبا من خلال دعمها لأوكرانيا، تتجه بسرعة نحو صراع عسكري مع روسيا، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.

