وزير الخارجية ونظيره الكاميروني يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق الأفريقي المشترك

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج،ب لوجن مبيلا مبيلا، وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث أكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، ودفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبناء القدرات.

كما تبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.