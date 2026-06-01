طريقة عمل ساندويتش آيس كريم

قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل طريقة عمل ساندويتش ايس كريم.
المكونات :
3بواكي بسكوت الشاي
الايس كريم الاقتصادي:
لتر حليب- 2 كوب كريم شانتيه خام
3ملاعق حليب بودر - كوب سكر
3ملاعق نشا
الطريقه :
-نضع اللبن الحليب مع اللبن البودر مع النشا في اناء مع التقليب الجيد علي البارد ثم نرفعها علي النار مع استمرار التقليب منعا لحدوث تكتلات.
-ثم ندخلها الثلاجه حتي تبرد ثم نضيف الكريم شانتيه مع كوب لبن مثلج مع التقليب لمده لا تقل عن خمس دقائق.
-ثم نحضر صنيه ونضع فيها ورق زبده ونرص البسكوت ثم ننزل عليه بالايس كريم .
-ثم نضع طبقه اخري من البسكوت ثم ندخلها الفريزر لمده لاتقل عن خمس ساعات وممكن تعملي صف بسكوت تاني مع اضافة الابس كريم.