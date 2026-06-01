الذهب يتراجع مع صعود الدولار والنفط وترقب قرار ترامب بشأن إيران

تراجعت أسعار الذهب بنحو 1% في التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين بضغط من صعود الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط، وسط حالة من الترقب بين المستثمرين لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مقترح تمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4518.09 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوياته في أسبوعين خلال الجلسة السابقة، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1% لتسجل 4548.90 دولار للأوقية.

وكان الذهب قد أنهى تعاملات الجمعة الماضية عند 4593 دولارًا للأوقية، محققًا مكاسب أسبوعية بنسبة 1%، مقابل خسائر شهرية بنحو 1.5%.

وجاء هبوط المعدن الأصفر بالتزامن مع صعود مستويات الدولار الأمريكي، وهو ما زاد من تكلفة حيازة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على المستثمرين حائزي العملات الأخرى، مما حد من مستويات الطلب.

ونقلت التقارير عن تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى شركة (كي سي إم تريد)، قوله إن الارتفاع الراهن في أسعار النفط، إلى جانب حالة الغموض المحيطة بالاتفاق الأمريكي الإيراني، يعززان حالة التذبذب وعدم الاستقرار في أسواق الذهب مع بداية تداولات الأسبوع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، أنه سيتخذ قرارًا قريبًا بشأن مقترح تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، في وقت لا تزال فيه المؤشرات تظهر خلافات جوهرية بين الجانبين حول ملفات أساسية.

وعلى صعيد الأسواق الأخرى، قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات المبكرة اليوم، مما أثار مخاوف من عودة الضغوط التضخمية واحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة أو رفعها مجددًا، ورغم أن الذهب يعد أداة تقليدية للتحوط ضد التضخم، إلا أن جاذبيته تقل في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة كونها أصلًا لا يدر عائدًا.

وفي هذا الصدد، أوضحت ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) لشؤون الرقابة المصرفية، أن التأثيرات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ارتفاعات مستمرة في معدلات التضخم، مما قد يستدعي تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا من قبل الفيدرالي الأمريكي.

ورغم الضغوط الراهنة، رجح المحلل الاقتصادي تيم ووترر، إمكانية وصول الذهب إلى مستوى 5500 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2026، شريطة توافر عوامل داعمة تشمل تراجع النفط والدولار، إلى جانب استمرار المشتريات القوية من قبل البنوك المركزية كأداة تحوط.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% لتصل إلى 75.58 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين بنسبة 1.1% مسجلا 1937.30 دولار، في حين زاد البلاديوم بنسبة 1.2% ليصل إلى 1370.50 دولار للأوقية، مستفيدًا من تحسن شهية المستثمرين نحو المعادن الصناعية والنفيسة.