موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى.. كام عطلة في يونيو

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك اليوم الأحد رسمياً، يترقب المواطنون موعد أقرب إجازة رسمية مقبلة خلال شهر يونيو، حيث يشهد الشهر عدة عطلات أسبوعية للموظفين في القطاعين الحكومي و الخاص مع إجازة رأس السنة الهجرية .

موعد الإجازة الرسمية المقبلة 2026

ووفقًا لأجندة العطلات الرسمية فى مصر، تعد إجازة رأس السنة الهجرية أول عطلة رسمية منتظرة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.



اجازة رأس السنة الهجرية2026

بحسب أجندة العطلات الرسمية في مصر، ستكون أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى بمناسبةرأس السنة الهجرية، والتي توافق يوم الأربعاء 17 يونيو 2026.

وتعد هذه المناسبة أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر خلال شهر يونيو، يستفيد منها العاملونفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

5 أيام عطلات خلال يونيو 2026

ومع بداية شهر يونيو يترقب المواطنون عددا من الإجازات والعطلات الرسمية، حيث يشهد الشهر 5 أيام راحة متنوعة بين العطلات الأسبوعية والمناسبات الوطنية.

وتشمل الإجازات المرتقبة 4 أيام جمعة، بالإضافة إلى إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، التي تمنح للعاملين بالجهات الحكومية وعدد من القطاعات المختلفة كعطلة رسمية مدفوعة الأجر.

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة في وقت لاحق تفاصيل تطبيق إجازة ثورة 30 يونيو، وما إذا كانت ستمنح في موعدها الرسمي أو يتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، وفقا للسياسة المتبعة في تنظيم الإجازات الرسمية.



هل يتم ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية2026؟

ويترقب أن تعلن الحكومة المصرية، بشكل رسمي ونهائي خلال الأيام القليلة القادمة، موعد إجازة رأس السنة الهجرية لعام 2026-1448، سواء بالتأكيد على الموعد المعلن عنه سابقًا، وهو 17 من شهر يونيو المقبل، أو تقديمها أو تأخيرها وفق ما سيتم الاتفاق عليه؛ وبالتالي تكون هذه هذه الإجازة المرتقبة، هي أولى الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

تشمل قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري:

إجازة رأس السنة الهجرية

الأربعاء 17 يونيو 2026.

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

الثلاثاء 30 يونيو 2026.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو

الخميس 23 يوليو 2026.

إجازة المولد النبوي الشريف

الأربعاء 26 أغسطس 2026.

عيد القوات المسلحة

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.