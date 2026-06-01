قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي سمح بعبور 70 سفينة عبر هرمز بعيدا عن إيران
مواعيد قطارات القاهرة والإسكندرية اليوم 1 يونيو 2026 كاملة
بريطانيا تحذر: أوقفوا التصعيد في لبنان وأعيدوا المسار الدبلوماسي
اتحاد الكرة يمد مهلة تراخيص الأندية لنهاية يونيو
فض الأحراز في محاكمة 22 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. الثلاثاء
متحدث الرئاسة: إعداد تصور شامل لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
بي واي دي Ti7 الهجينة 2026 | صور
إصابة 4 جنود إسرائيليين في هجوم مسيرة على موقع عسكري قرب الحدود اللبنانية
أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر
لأول مرة منذ إعلان وقف إطلاق النار.. صواريخ حزب الله تضرب العمق الإسرائيلي
اتحاد الكرة: فيفا يراجع المصروفات 3 مرات سنويا.. وكل مليم مسند بالورق
8 شهداء في غارة إسرائيلية على دير الزهراني جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام صادق: خطأ إداري ساذج في قائمة المنتخب بالمونديال

حسام حسن
حسام حسن
ميرنا محمود

كشف الإعلامي إسلام صادق عن خطأ إداري في قائمة المنتخب الوطني المشاركة في كأس العالم، يتعلق بعدد حراس المرمى المقيدين بالقائمة النهائية.

وقال إسلام صادق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن المنتخب الوطني هو الوحيد بين المنتخبات المشاركة في المونديال الذي سجل أربعة حراس مرمى في قائمته النهائية، رغم أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تمنح المنتخبات الحق في استبدال حارس المرمى في أي وقت حال تعرضه للإصابة، بشرط تقديم التقرير الطبي، دون اشتراط أن تكون الإصابة قوية كما يردد البعض.

وأضاف صادق أن هذه اللوائح كان يمكن استغلالها بالاكتفاء بقيد ثلاثة حراس فقط، والاستفادة من المقعد الرابع في إضافة لاعب آخر داخل القائمة، وهو ما لم يحدث، واصفًا ذلك بأنه “خطأ إداري ساذج لم يقع فيه أي فريق مشارك في البطولة”.

وأشار إلى أن ما يتم تداوله حول ضرورة أن تكون إصابة الحارس قوية لتفعيل الاستبدال غير صحيح، مؤكدًا أن بعض التفسيرات المنتشرة تعكس عدم الاطلاع الدقيق على لائحة البطولة.

واختتم حديثه بالتشديد على أهمية الرجوع إلى اللوائح الرسمية قبل تداول المعلومات المتعلقة بالمنتخبات والبطولات.

إسلام صادق حراس مرمى في قائمته النهائية الفيفا منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026

متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ممنوعات يجب تجنبها في الأسئلة المقالية

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة

أوقعته في شباكها ليسقط ضحية بين شركائها.. حكاية عشيقة رجل مهم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بإستمرار التعريب في امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب مدارس اللغات

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

موعد عودة العمل بعد اجازة عيد الأضحى

الأثنين أم الثلاثاء؟.. موعد عودة الموظفين والبنوك والمدارس للعمل

ترشيحاتنا

الذهب

دار الإفتاء: الشبكة عند فسخ الخطوبة ملك للخاطب وليس للمخطوبة حق فيها

الدكتور محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف السابق: يجوز سداد المصروفات الدراسية لغير القادرين من أموال الزكاة

الأموال

هل للزوج حق في راتب زوجته الموظفة؟ دار الإفتاء تجيب

بالصور

شئون البيئة بالشرقية: حملات للتفتيش على 9 منشآت غذائية وصناعية.. صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

ضبط 775 كجم دقيق بلدي مدعم و1255 لتر مواد بترولية وتحرير 75 محضرا تموينيا بالشرقية

خبز
خبز
خبز

فيديو

أحمد حاتم

ماذا حدث لـ أحمد حاتم؟.. صورة من رحلته بعد الحج تثير قلق الجمهور

صورة الفتاة

حبس صاحبة فيديوهات تيك توك في شرم الشيخ 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد