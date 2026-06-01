إسلام صادق: خطأ إداري ساذج في قائمة المنتخب بالمونديال

كشف الإعلامي إسلام صادق عن خطأ إداري في قائمة المنتخب الوطني المشاركة في كأس العالم، يتعلق بعدد حراس المرمى المقيدين بالقائمة النهائية.

وقال إسلام صادق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن المنتخب الوطني هو الوحيد بين المنتخبات المشاركة في المونديال الذي سجل أربعة حراس مرمى في قائمته النهائية، رغم أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تمنح المنتخبات الحق في استبدال حارس المرمى في أي وقت حال تعرضه للإصابة، بشرط تقديم التقرير الطبي، دون اشتراط أن تكون الإصابة قوية كما يردد البعض.

وأضاف صادق أن هذه اللوائح كان يمكن استغلالها بالاكتفاء بقيد ثلاثة حراس فقط، والاستفادة من المقعد الرابع في إضافة لاعب آخر داخل القائمة، وهو ما لم يحدث، واصفًا ذلك بأنه “خطأ إداري ساذج لم يقع فيه أي فريق مشارك في البطولة”.

وأشار إلى أن ما يتم تداوله حول ضرورة أن تكون إصابة الحارس قوية لتفعيل الاستبدال غير صحيح، مؤكدًا أن بعض التفسيرات المنتشرة تعكس عدم الاطلاع الدقيق على لائحة البطولة.

واختتم حديثه بالتشديد على أهمية الرجوع إلى اللوائح الرسمية قبل تداول المعلومات المتعلقة بالمنتخبات والبطولات.