مجدي عبد الغني: مشاركة أحمد فتوح في وسط الملعب أثرت على مستواه

أكد مجدي عبد الغني، لاعب منتخب مصر السابق، أن تراجع مستوى أحمد فتوح خلال الفترة الماضية يعود إلى ابتعاده عن مركزه الأساسي في الجبهة اليسرى، مشيرًا إلى أن توظيفه في وسط الملعب لم يساعده على تقديم أفضل ما لديه داخل المستطيل الأخضر.

فتوح لم يستعد مستواه المعهود

وأوضح عبد الغني، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر، أن أحمد فتوح يمتلك إمكانيات فنية كبيرة جعلته من أبرز اللاعبين في مركز الظهير الأيسر خلال السنوات الأخيرة، إلا أن مشاركته في مركز وسط الملعب أثرت على مردوده الفني بشكل واضح.

وأضاف أن اللاعب لم يتمكن حتى الآن من استعادة مستواه المعروف منذ تغيير مركزه، مؤكدًا أن لكل لاعب مركزًا يبرز فيه قدراته ويمنحه أفضلية داخل الملعب، وهو ما ينطبق على فتوح الذي تألق بشكل أكبر عندما كان يشغل مركز الظهير الأيسر.

إشادة بإمكانات اللاعب

وأشار لاعب منتخب مصر السابق إلى أن فتوح لا يزال يمتلك القدرة على العودة بقوة إلى مستواه السابق، خاصة إذا تم الاعتماد عليه في مركزه الطبيعي، لافتًا إلى أن اللاعب يملك مقومات فنية وبدنية تؤهله للظهور بشكل مميز سواء مع ناديه أو المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

توقعات سابقة بشأن إمام عاشور وفتوح

وفي سياق آخر، كشف عبد الغني أنه كان يتوقع منذ فترة انتقال بعض الأسماء البارزة إلى الأهلي، موضحًا أنه سبق له التأكيد أكثر من مرة أن الثنائي أحمد فتوح وإمام عاشور يمتلكان من الإمكانيات والطموحات ما يجعلهما مرشحين للانضمام إلى القلعة الحمراء.

وأضاف أن رؤيته جاءت بناءً على المعطيات الموجودة في الساحة الكروية، إلى جانب القدرات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعبان، مؤكدًا أن انتقال إمام عاشور إلى الأهلي لم يكن مفاجئًا بالنسبة له، كما أنه سبق وتحدث عن إمكانية حدوث الأمر ذاته بالنسبة لأحمد فتوح.