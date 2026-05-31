مواصفات سمارت #3 الكهربائية موديل 2026

صبري طلبه

تقدم سمارت مجموعة كبيرة من سياراتها الكهربائية حول العالم، ومنها النسخة #3 موديل 2026 والتي تنطلق بأكثر من خيار لمنظومة الحركة الكهربائية.

محرك سمارت #3 الكهربائية

تعتمد السيارة سمارت #3 على محرك كهربائي واحد مع نظام دفع خلفي، ما يمنح السيارة قدرة تصل إلى 272 حصانًا وعزم دوران يبلغ 384 نيوتن متر، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو التكوين المعتاد في السيارات الكهربائية الحديثة.

أما الفئة الأعلى تجهيزًا فتأتي مزودة بمحركين كهربائيين ونظام دفع كلي للعجلات، لترتفع القوة الإجمالية إلى 428 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 543 نيوتن متر.

وتعتمد جميع نسخ سمارت #3 موديل 2026 على بطارية بسعة 66 كيلوواط ساعة، إلا أن اختلاف منظومة الدفع ينعكس على معدلات استهلاك الطاقة والمدى المتاح، حيث تحقق نسخة الدفع الخلفي كفاءة أعلى في استهلاك الكهرباء بمعدل 16.3 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر، ما يسمح بقطع مسافة تصل إلى 455 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

وتستهلك نسخة الدفع الكلي 17.6 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر، وهو معدل طبيعي بالنظر إلى القوة الإضافية التي توفرها المحركات المزدوجة، ويصل مدى القيادة في هذه الفئة إلى 415 كيلومترًا قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

أبعاد سمارت #3 الكهربائية

يبلغ طول السيارة سمارت #3 نحو 4.4 متر، بينما يصل العرض إلى 1.844 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.556 متر، كما تمتد قاعدة العجلات إلى 2.785 متر، ويبلغ الوزن الفارغ للسيارة 1,910 كيلوجرامات، في حين توفر مساحة تخزين خلفية بسعة 370 لترًا.

تجهيزات سمارت #3 الكهربائية

تضم السيارة سمارت #3 الكهربائية شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.8 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما زُودت السيارة بشاشة عدادات رقمية قياس 9.2 بوصة لعرض بيانات القيادة بصورة واضحة، إلى جانب نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، وبنظام صوتي يضم 13 سماعة، إضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

تضم السيارة مجموعة واسعة من تقنيات الحماية والدعم تشمل، مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه لحركة المرور الخلفية، ومراقبة إرهاق السائق، إلى جانب نظام قراءة السرعات المرورية، كما تتوفر حساسات ركن أمامية وخلفية مدعومة بكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، إضافة إلى نظام مساعد الركن التلقائي.

وزُودت السيارة سمارت #3 الكهربائية بعدد كبير من الوسائد الهوائية تشمل الأمامية والجانبية والستائرية، بالإضافة إلى وسادة هوائية وسطية ، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني، وأنظمة مساعدة صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، إلى جانب مثبت سرعة متكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية.

