المواصفات الكاملة لسيارة سمارت #5 الجديدة

تواصل سمارت تعزيز حضورها في فئة السيارات الكهربائية متعددة الاستخدامات عالميًا، من خلال طرح هذا الطراز الجديد #5، الذي يأتي بمواصفات متنوعة ضمن فئة الـ SUV الكهربائية.

أبعاد سمارت #5

تعتمد السيارة سمارت #5 على هيكل خارجي بنسبة طول بلغت 4.7 متر، فيما يصل عرضها إلى 1.9 متر، وبملامح حادة خاصة في المصابيح الأمامية التي تعمل بتقنية LED، إلى جانب عجلات رياضية تعزز الطابع الديناميكي، وشبكة سفلية باللون الأسود.

محركات سمارت #5

تعتمد السيارة سمارت #5 على نظام دفع كهربائي بالكامل، مع تنوع في خيارات القوة بحسب الفئة، حيث تستطيع ضخ قوة قدرها 363 حصانًا، و373 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، أو بقدرات أخرى قوتها 646 حصانًا، و710 نيوتن متر من عزم الدوران، مع اختلاف قدرات الدفع سواء الخلفي أو الكلي للعجلات.

تسارع سمارت #5

تقدم السيارة سمارت #5 أرقام عالية الأداء من ناحية التسارع، حيث تتراوح بين 3.8 و6.5 ثانية، وصولًا من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، وتقدم السيارة بمدى سير يتراوح بين 540 و590 كيلومترًا حسب الفئة.

أبرز تجهيزات سمارت #5

تأتي السيارة سمارت #5 مزودة بحزمة من أنظمة السلامة والتجهيزات الحديثة، تشمل هذه الأنظمة كاميرات محيطية توفر رؤية شاملة، وحساسات تساعد في عمليات الركن، بالإضافة إلى مجموعة من الوسائد الهوائية، كما تدعم أنظمة مساعدة السائق مثل الحفاظ على المسار والتنبيه للنقاط العمياء، إلى جانب نظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة.

وتحتوي السيارة سمارت #5 على شاشة مركزية للتحكم في الوسائط المتعددة والملاحة تدعم التطبيقات الذكية، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح أوامر التحكم في الأصوات والمكالمات، ونظام تكييف أوتوماتيكي، ومقاعد قابلة للتعديل الكهربائي لاختيار وضعية الجلوس المناسبة.