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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سقوط تاجر مخدرات بحوزته 600 قطعة حشيش.. المشدد 7 سنوات لصياد من أبورديس

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، صيادًا من مدينة أبو رديس بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور عبدالناصر محمد، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود أحداث القضية إلى 16 يناير 2026، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة طور سيناء معلومات تفيد بقيام المتهم محمود ح.ح.ح، البالغ من العمر 38 عامًا، والمقيم بحي السلام بمدينة أبو رديس، بالاتجار في المواد المخدرة بمختلف أنواعها، واتخاذه من منطقة حي النصر بمدينة طور سيناء مقرًا مؤقتًا لممارسة نشاطه الإجرامي، مستخدمًا سيارة غير مرخصة في تنقلاته.

وبعد إجراء التحريات السرية والتأكد من صحة المعلومات، استصدرت الأجهزة الأمنية إذنًا من جهات التحقيق لضبط المتهم وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة. وعلى الفور، جرى إعداد كمين أمني بالقرب من العقار رقم 238 بحي النصر، عقب ورود معلومات تفيد باستعداده لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه.

وأسفرت المأمورية عن ضبط المتهم أثناء خروجه من محل إقامته المؤقت، وبحوزته حقيبة تحتوي على 600 قطعة من مخدر الحشيش مختلفة الأشكال والأحجام، إلى جانب هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 3600 جنيه. كما عُثر داخل السيارة على سلاح ناري عيار 5.59×54 مم وأربع طلقات من ذات العيار.

وأقر المتهم، خلال التحقيقات، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، موضحًا أن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه غير المشروع، وأن الهاتف المحمول كان يستخدم في التواصل مع العملاء، بينما استخدم السيارة في التنقل بين المناطق المختلفة لترويج المواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن للمتهم سوابق جنائية في خمس قضايا متنوعة، شملت قضايا مخدرات وسلاح أبيض ومشاجرات وشيكات وقتل.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 87 لسنة 2026 بقسم شرطة طور سيناء، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بحبس المتهم احتياطيًا، وإرسال عينات من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لفحصها، والتحفظ على السيارة والسلاح الناري والمبلغ المالي المضبوط.

وبعد استكمال التحقيقات وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والمقيدة برقم 106 لسنة 2026 كلي جنوب سيناء، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد ثبوت تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص.

جنوب سيناء مخدرات شرم الشيخ ضبط حبس

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