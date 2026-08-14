رساله تحذيريه من محسن صالح لمسؤولي الكرة المصرية بشأن الإسماعيلي

وجه محسن صالح المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر رساله لمسؤولي الكرة المصرية بشأن هبوط فريق الاسماعيلي

وكتب محسن صالح عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي “ إكس” :" الاسماعيلي كان ياما كان ماذا بعد اعتماد الهبوط …هل تتوقف الكارثه أم يستمر الانهيار ليصبح سقوط حر هل رفع الجميع الرايه البيضاء واستسلموا لمصيره المحتوم ليصبح قصه مع حكاوي زمان وكان ياما كان تحكي عنزسيرك الدراويش ولويس السادس عشر والشاءلي ورياض وعز الدين والكاس واوكا واللالي"





وكانت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي أعلنت عن نجاحها في تسوية قضيتين جديدتين ضمن الملفات التي تسببت في فرض حظر القيد على النادي

وكشفت اللجنة عن التوصل إلى تسويات نهائية في قضيتَي اللاعبين حمدي النقاز ومحمد لامين كونيه، بعدما بلغت إجمالي المستحقات محل القضيتين نحو 703 آلاف دولار.