قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتقسيط.. كواليس تعاقد الأهلي مع موهبة غزل المحلة
إصابة فتاة بطلق ناري في المنوفية.. والأجهزة الأمنية تكثف تحرياتها
رئيس بلدية قصرة: 3 عائلات محاصرة منذ أيام.. والمستوطنون يمنعون وصول الخدمات
تنفيذ إزالات لعقارات بدون ترخيص وإحالة المختصين بالإدارة الهندسية للنيابة بالقليوبية
الجامعة العربية تدين استهداف ايران لناقلتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز
من مقاعد الدراسة إلى مواقع العمل.. مروة حلاوة تدعو لتخطيط متكامل للقوى البشرية الصحية
أدركت صلاة الجمعة في التشهد الأخير فهل أحصل على الثواب؟.. الإفتاء توضح
الإنسولين المصري أرخص بـ50%.. مفاجآت جديدة عن صناعة الدواء
رساله تحذيريه من محسن صالح لمسؤولي الكرة المصرية بشأن الإسماعيلي
الصليب الأحمر: 11 مليون نازح بسبب الحرب في السودان منذ أبريل 2023
الفرصة متاحة.. أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية علمى
قبل افتتاح محلك.. شروط الترخيص بالإخطار وفقًا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة فتاة بطلق ناري في المنوفية.. والأجهزة الأمنية تكثف تحرياتها

اسعاف
اسعاف

​شهد مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم، حادث إصابة فتاة بطلق ناري في ظروف غامضة، حيث جرى نقلها على الفور إلى مستشفى بركة السبع المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

​وكان اللواء عبد الحليم فايد، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بوصول بلاغ من المستشفى لاستقبال الفتاة المصابة. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ للوقوف على تفاصيل الحادث وبدء الإجراءات القانونية.

​وتكثف وحدة مباحث المركز جهودها لكشف غموض الواقعة وأخذ شهادة أسرة الفتاة وشهود العيان في محيط الحادث، وفحص كاميرات المراقبة القريبة لمحيط الجريمة لتحديد كيفية وقوع الإصابة وهوية المتسبب فيها.

​تم تحرار المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المنوفية محافظة المنوفية طلق ناري فتاة بركة السبع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

خطوط المحمول

بعد مؤبد طالب الشرقية.. كيف تكتشف جميع خطوط المحمول المسجلة باسمك؟

ارتفاع سعر الذهب اليوم 14 أغسطس 2026 وعيار 21 يسجل زيادة جديدة

ارتفاع سعر الذهب اليوم 14 أغسطس 2026.. وعيار 21 يسجل زيادة جديدة

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

الاهلي

مفاجآت في صفقتي انضمام محمود صلاح وتوفيق محمد لـ الأهلي

اكاديمية الشرطة

طب وهندسة.. التخصصات المطلوبة لأكاديمية الشرطة 2026

عبد الله السعيد

ناقد رياضي: عبد الله السعيد لم يحترم تعاقده مع الزمالك.. وترحيب برحيل بيزيرا

ترشيحاتنا

بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

اعرف كيفية الحجز.. طرح 5 آلاف وحدة في 25 مدينة جديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

مصر تهنئ الشعب الباكستاني بمناسبة العيد الوطني

مصر تهنئ الشعب الباكستاني بمناسبة العيد الوطني

جانب من الجولة

وزير النقل يشهد استلام شركة الملاحة الوطنية للسفينتين الجديدتين «وادي النيل» و«وادي القمر» من ترسانة نيوهانتونج الصينية العالمية

بالصور

فستان لافت.. درة تستعرض رشاقتها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد