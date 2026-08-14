إصابة فتاة بطلق ناري في المنوفية.. والأجهزة الأمنية تكثف تحرياتها

​شهد مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم، حادث إصابة فتاة بطلق ناري في ظروف غامضة، حيث جرى نقلها على الفور إلى مستشفى بركة السبع المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

​وكان اللواء عبد الحليم فايد، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بوصول بلاغ من المستشفى لاستقبال الفتاة المصابة. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ للوقوف على تفاصيل الحادث وبدء الإجراءات القانونية.

​وتكثف وحدة مباحث المركز جهودها لكشف غموض الواقعة وأخذ شهادة أسرة الفتاة وشهود العيان في محيط الحادث، وفحص كاميرات المراقبة القريبة لمحيط الجريمة لتحديد كيفية وقوع الإصابة وهوية المتسبب فيها.

​تم تحرار المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.