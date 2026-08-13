مستشفى الشهداء يُنهي معاناة طفلة الـ 3 سنوات وينقذ أسنانها في المنوفية

​في إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سجل نجاحات المنظومة الصحية بمحافظة المنوفية، نجح الفريق الطبي بمستشفى الشهداء المركزي في إنهاء معاناة طفلة لم تتجاوز ثلاث سنوات، وإعادة الابتسامة إلى وجهها بعد إجراء جراحة دقيقة لعلاج وترميم أسنانها تحت التخدير الكلي.

​تفاصيل التدخل الطبي

​وكانت الطفلة، القادمة من قرية "كفر السوالمية"، قد وصلت إلى قسم طب وجراحة الأسنان بالمستشفى وهي تعاني من آلام حادة ومستمرة في معظم أسنانها. ونظراً لصغر سنها وصعوبة تعاملها مع الأجهزة التقليدية، تقرر بعد التقييم الدقيق حجزها وإخضاعها لجراحة شاملة داخل غرفة العمليات تحت التخدير الكلي لضمان سلامتها وراحتها التامة.

​وخلال جلسة واحدة استغرقت وقتا قياسياً، تمكن الفريق الطبي من علاج وترميم 16 سناً وضرساً، شملت:

​الضروس: علاج وحشو 6 ضروس.

​الأسنان الأمامية: علاج وترميم 10 أسنان (4 بالفك العلوي و6 بالفك السفلي).

​وقد تم إجراء العملية بنجاح تام تحت إشراف الدكتور وائل عيسى، مدير المستشفى، والدكتور عمرو عطية، مدير العيادات ونائب مدير المستشفى، وبفضل التنسيق المتكامل بين طاقم جراحة الأسنان وأطباء التخدير وهيئة التمريض. وغادرت الطفلة المستشفى بحالة صحية ممتازة برفقة ذويها، بعد اطمئنان الفريق الطبي على استقرار حالتها تماماً.

​من جانبه، أشاد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بهذا الإنجاز الطبي الشامل، مؤكداً أن مديرية الصحة لا تدخر جهداً في دعم المستشفيات المركزية بأحدث التقنيات والكوادر الكفء للتعامل مع الحالات الحرجة والدقيقة.

​وأوضح وكيل الوزارة أن إجراء مثل هذه العمليات الشاملة تحت التخدير الكلي للأطفال يعكس مدى التطور والتنسيق العالي بين الأطقم الطبية والتخدير والتمريض، مشدداً على أن "ابتسامة طفل ورفع الألم عنه هي الغاية الأسمى لعملنا، وسنواصل العمل على تقديم أفضل خدمة صحية تليق بجميع أبناء محافظة المنوفية".