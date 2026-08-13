فرح ابن أخوه.. ضبط قائد سيارة ظهر في فيديو استعراضات خطرة بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بفتح الباب الأمامي الأيسر للسيارة وأداء حركات استعراضية أثناء سيره بأحد الطرق بمحافظة المنوفية، معرضا حياته وحياة المواطنين للخطر.

الأمن يكشف كواليس الواقعة

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق يحمل رخصة قيادة سارية، ومقيم بدائرة مركز شرطة تلا.

اعترافات المتهم

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بتاريخ 9 أغسطس الجاري، على النحو المشار إليه، موضحًا أنه كان يشارك في حفل زفاف نجل شقيقه، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.