نائب: إطلاق منصة وطنية تحت رعاية الرئيس السيسي تفتح أبواب المشاركة أمام شباب مصر لصناعة المستقبل

أكد النائب إبراهيم عيسى، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايته تمثل خطوة نوعية تعكس اهتمام الدولة الحقيقي بتمكين الشباب، والاستماع إلى رؤاهم وأفكارهم، وإشراكهم بصورة أكثر فاعلية في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وقال عيسى إن إطلاق المنصة يبعث برسالة واضحة مفادها أن شباب مصر ليسوا مجرد متلقين للسياسات والقرارات، وإنما شركاء أساسيون في صناعة المستقبل، موضحًا أن إتاحة مساحة مفتوحة أمامهم لطرح الأفكار والمبادرات البناءة تمثل استثمارًا حقيقيًا في طاقاتهم وقدراتهم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المنصة الوطنية يمكن أن تتحول إلى جسر مباشر للتواصل بين الشباب ومؤسسات الدولة، بما يسهم في تحويل الأفكار والمقترحات الواعدة إلى مبادرات واقعية تخدم المجتمع وتدعم جهود التنمية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن دعم مشاركة الشباب في العمل التطوعي وخدمة المجتمع يعزز قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية، ويؤسس لجيل أكثر وعيًا وقدرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في مواجهة التحديات.

وشدد النائب إبراهيم عيسى على أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن الدولة المصرية تضع الشباب في مقدمة أولوياتها، وتحرص على توفير الأدوات والمساحات التي تمكنهم من التعبير عن طموحاتهم والمساهمة بأفكارهم في رسم ملامح المستقبل.

وأكد عيسى ، أن نجاح هذه المنصة يتطلب تفاعلًا حقيقيًا من الشباب، وتشجيعهم على تقديم مبادرات مبتكرة وقابلة للتنفيذ، بما يجعل منها نموذجًا عمليًا للمشاركة المجتمعية، ومنصة لاكتشاف الطاقات الشابة وتحويلها إلى قوة فاعلة في خدمة الوطن.