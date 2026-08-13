نقيب المعلمين: توجيهات الرئيس السيسي باطلاق منصة وطنية لأفكار الشباب تفتح الطريق أمام الابتكار

أشاد خلف الزناتي ، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية لطرح أفكار ومبادرات شباب مصر ، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بتمكين الشباب والاستماع إلى رؤاهم باعتبارهم شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل الوطن .

وقال الزناتي فى تصريحات اليوم / الخميس / :" أن تأكيد الرئيس السيسي على أن شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله، وأن أفكارهم وإبداعاتهم ومشاركاتهم الفاعلة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية، هى رسالة تحمل معانى كبيرة وثقة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قدرات الشباب المصرى على الإبداع والابتكار" .

وقال الزناتي إن إطلاق المنصة يمثل مساحة جديدة أمام الشباب للتعبير عن أفكارهم ومقترحاتهم ومبادراتهم في مختلف المجالات، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، بما يساهم في تحويل الطاقات الشبابية إلى مشروعات وأفكار قابلة للتنفيذ، ويعزز ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية.

وأكد نقيب المعلمين أن المنصة الوطنية يمكن أن تصبح جسراً فاعلاً بين الشباب وصناع القرار، بما يضمن الاستفادة من الرؤى والمقترحات التي يقدمونها.

وأضاف أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن بناء الجمهورية الجديدة يرتكز على الاستثمار في الإنسان ، وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة للمشاركة في صناعة القرار وطرح الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع، كما تمثل رسالة ثقة في الشباب المصري، ودعوة لهم للمشاركة الإيجابية في بناء مستقبل الوطن.