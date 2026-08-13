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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سقوط 4 متهمين بالاتجار في خطوط محمول مفعلة ببيانات أشخاص آخرين

المتهمين
المتهمين
محمد شراط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص بمحافظة البحيرة، لاتهامهم بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر ومفعلة ببيانات أشخاص آخرين، بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم بيع وترويج خطوط الهواتف المحمولة مجهولة المصدر.

التحريات تكشف مفاجأة

وأكدت المعلومات والتحريات قيام 4 أشخاص، أحدهم يعمل مندوب مبيعات لإحدى شركات الاتصالات، وجميعهم مقيمون بمحافظة البحيرة، بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة ببيانات أشخاص آخرين، دون إثبات ملكية مستخدميها.

ضبط المتهمين 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بنطاق محافظة البحيرة، وبحوزتهم 397 خط هاتف محمول لعدد من شركات الاتصالات المختلفة، بالإضافة إلى جهاز لاب توب وجهاز لتفعيل الخطوط.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الداخلية الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية خطوط محمولة خطوط هواتف مجهولة المصدر

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