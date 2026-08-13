بعد ساعات.. طفلة متغيبة تعود إلى والدها في أبو قرقاص والأمن يكشف التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة بشأن تغيب طفلة عقب خروجها من منزلها بمحافظة المنيا.

الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 10 أغسطس الجاري، تبلغ لمركز شرطة أبو قرقاص من مزارع، مقيم بدائرة المركز، بتغيب نجلته، طالبة تبلغ من العمر 13 عامًا، عقب خروجها من مسكنهما بتاريخ 9 أغسطس الجاري.

كانت متواجدة في القاهرة

وأوضح المبلغ أنه لم يتخذ الإجراءات القانونية في حينه لانشغاله بالبحث عن نجلته، وبتاريخ 11 أغسطس الجاري، حضر المُبلغ إلى مركز الشرطة وبرفقته نجلته، وقرر أنها كانت متواجدة لدى أحد أقاربها بمحافظة القاهرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخذ التعهد على والدها بحسن رعايتها.