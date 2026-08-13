برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق منصة وطنية للشباب تؤكد إيمان الدولة بقدراتهم

أكد النائب محمد شعيب ، عضو مجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب تمثل خطوة مهمة لتعزيز مشاركة الشباب المصري في مسيرة التنمية، وترجمة حقيقية لإيمان القيادة السياسية بأن الشباب هم قوة الوطن وصُنّاع مستقبله.

وقال النائب محمد شعيب إن توجيه الرئيس للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وكافة جهات الدولة المعنية، بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايته، يعكس رؤية متكاملة لتمكين الشباب وفتح مساحات حقيقية أمامهم لطرح أفكارهم ومبادراتهم والمشاركة في خدمة المجتمع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن أهمية هذه المنصة لا تقتصر على كونها وسيلة للتواصل مع الشباب، وإنما تمثل منصة لصناعة الأفكار وتحويل المبادرات الشبابية إلى مشروعات ومساهمات فاعلة تخدم المجتمع، مشيرًا إلى أن إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن رؤاهم والاستماع إلى مقترحاتهم يعزز شعورهم بالمسئولية والانتماء ويمنحهم دورًا أكبر في صياغة مستقبل وطنهم.

وأشاد النائب محمد شعيب باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر بالشباب، مؤكدًا أن هذا الاهتمام أصبح نهجًا ثابتًا للدولة المصرية، من خلال برامج التدريب والتأهيل والتمكين، وإتاحة الفرص للشباب للمشاركة في العمل العام وصناعة القرار.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الشباب المصري يمتلك طاقات كبيرة وأفكارًا مبتكرة وقدرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة، لافتًا إلى أن الاستثمار في هذه الطاقات يمثل أحد أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد النائب محمد شعيب أن تعزيز ثقافة الانتماء والمسئولية الوطنية بين الشباب يمثل ضرورة في المرحلة الراهنة، وأن المنصة الوطنية الجديدة يمكن أن تكون مساحة جامعة لمختلف الأفكار والمبادرات الشبابية، بما يُساهم في تحويل الحماس والطاقة الشبابية إلى عمل مؤسسي يعود بالنفع على المجتمع.