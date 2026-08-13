انفجار في ميناء روتردام يقتـ.ل شخصا ويصيب أخرين

أفادت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، عن مصرع شخص وإصابة آخرين بجروح في انفجار وقع في موقع بميناء روتردام.



وقع الانفجار بعد ظهر يوم الخميس بقليل في شركة تقع على طريق موزيلويج في يوروبورت، حسبما أفادت إذاعة راينموند الإقليمية . وقالت الشرطة إنها لا تملك معلومات إضافية حتى الأن.

وفقا لموقع DutchNews المحلي، أُصيب عدد من الأشخاص ونُقلوا إلى المستشفى، كما تم إرسال ست سيارات إسعاف ومروحية إسعاف جوي وفرق إطفاء إلى موقع الحادث.

وأفادت إذاعةرينموند أن طاقم صيانة مستأجر كان يعمل على خطوط الأنابيب في الموقع، وأن شيئًا ما قد حدث خطأ أثناء فصل تلك الأنابيب، مشيرة إلى أن آثار انفجار كانت ظاهرة على خزان تخزين.

في وقت سابق من يوم الخميس، تسبب انقطاع التيار الكهربائي في توقف أنظمة مصفاة إيسو الواقعة على طريق بوتليكويج، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود الكثيف فوق الميناء مع تفريغ خطوط الغاز.

وأفادت هيئة السلامة في روتردام-راينموند أنها لم تتأكد بعد من وجود صلة بين الحادثتين.