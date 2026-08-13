أقسام الشرطة مازالت تتلقي شكاوى الناس.. التحقيق في 1700 بلاغ ضد شركات الاتصالات

تواصل جهات التحقيق متابعة 1700 بلاغ ضد شركات الاتصالات الأربعة في أقسام الشرطة بالقاهرة.

من جانبهم تقدم مئات المواطنين ببلاغات في عدد من أقسام الشرطة بالقاهرة لاكتشافهم وجود خطوط محمول وبيانات مرتبطة بخدمات المحافظ الإلكترونية مسجلة بأسمائهم، رغم عدم قيامهم باستخراجها أو استخدامها.

فوجئ المستخدمون للخطوط بوجود أعداد من خطوط المحمول مسجلة ببياناتهم الشخصية، وهو ما دفعهم إلى التوجه لأقسام الشرطة وتحرير محاضر لإثبات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق معهم.

حذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين من شراء أو بيع خطوط المحمول عبر الإنترنت أو من خلال جهات غير معتمدة خارج الفروع الرسمية لشركات الاتصالات، مؤكدًا أهمية التأكد من الأرقام المسجلة باسم كل مواطن، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال اكتشاف خطوط لا تخصه.

تحذير من بيع خطوط المحمول خارج الفروع

أكد المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن بيع خطوط الاتصالات عبر الإنترنت أو خارج الفروع الرسمية لشركات الاتصالات يمثل أمرًا يجب على المواطنين الحذر منه، مشددًا على ضرورة التعامل مع المنافذ الرسمية عند شراء أو تسجيل خطوط المحمول.

وأوضح أن الجهاز يحرص على حماية المواطنين من أي تبعات قانونية قد تنتج عن تسجيل خطوط بأسمائهم دون علمهم.

ماذا يفعل المواطن عند اكتشاف خط مسجل باسمه دون علمه؟

أوضح المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أي مواطن يكتشف وجود خطوط محمول مسجلة باسمه ولا يعلم عنها شيئًا، عليه التوجه إلى أحد فروع شركة الاتصالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات عدم حيازته لهذه الخطوط.

وقال محمد إبراهيم: «أي مواطن يجد خطوط مسجلة باسمه ولا يعلم عنها شيء يتوجه إلى فرع شركة الاتصالات للتوقيع على استمارة عدم الحيازة ويحصل على نسخة من الاستمارة».

حق المواطن في معرفة الأرقام المسجلة باسمه

وشدد إبراهيم على أن من حق كل مواطن التوجه إلى فروع شركات الاتصالات للاطلاع على جميع أرقام المحمول المسجلة باسمه لدى الشركة، بما يتيح له اكتشاف أي خطوط غير معلومة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأضاف أن معرفة الأرقام المسجلة باسم المواطن تمثل خطوة مهمة لتجنب تحمل أي مسؤوليات أو التزامات مرتبطة بخطوط لا يستخدمها أو لا يعلم بوجودها.