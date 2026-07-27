بلاغ للنائب العام ضد مضيفة بتهمة التطاول على أهل سوهاج

تقدم المحامي محمد السيد من أبناء محافظة سوهاج بعريضة رسمية إلى المستشار النائب العام طالب خلالها بفتح تحقيق عاجل في واقعة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بمضيفة جوية على خلفية مقطع فيديو نُسب إليها يتضمن عبارات اعتبرها أبناء المحافظة مسيئة ومهينة لهم.

وأوضح مقدم البلاغ أن الفيديو المتداول أظهر المضيفة التي ورد اسمها في العريضة، وهي تتحدث عن ركاب إحدى الرحلات الجوية مستخدمة عبارات وصفها بأنها تحمل سخرية وازدراء بحق أبناء محافظة سوهاج مشيرًا إلى أن ما ورد في المقطع – حال ثبوت صحته – يمثل إساءة جماعية لمواطني المحافظة ويثير مشاعر الغضب والتمييز بين المواطنين.

وطالب مقدم البلاغ النائب العام باتخاذ عدة إجراءات، أبرزها: فتح تحقيق عاجل في الواقعة وفحص وتفريغ مقطع الفيديو المتداول والتحقق من صحته ونسبته إلى المشكو في حقها ، ومخاطبة شركة مصر للطيران لبيان الصفة الوظيفية للمشكو في حقها ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة