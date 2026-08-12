تنظيم الاتصالات: بمجرد توقيع المواطن على استمارة عدم الحيازة يخلي المسؤولية القانونية عن أي التزامات ترتبط بالخط

أكد محمد إبراهيم المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه يحذر بيع خطوط اتصالات على الإنترنت أو خارج فروع شركات الاتصالات .



وقال محمد إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى " ، :" أي مواطن يجد خطوط مسجلة باسمه ولا يعلم عنها شيء يتوجه إلى فرع شركة الاتصالات للتوقيع على استمارة عدم الحيازة ويحصل على نسخة من الاستمارة ".

وتابع محمد إبراهيم :" من حق كل مواطن داخل فرع خطوط الاتصالات إنه يشوف كل الأرقام المسجلة باسمه لدى شركة الاتصالات ".

وأكمل محمد إبراهيم :" الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتلقى شكاوى المواطنين بشان أزمة تسجيل الخطوط إذا واجه أي مواطن أي مشكلة داخل فروع خطوط الاتصالات ".



ولفت محمد إبراهيم :" بمجرد توقيع المواطن على استمارة عدم الحيازة يخلي المسؤولية القانونية عن أي التزامات ترتبط بهذا الخط ".