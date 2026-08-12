"تنظيم الاتصالات" يعلن إجراءات صارمة لمواجهة تسجيل خطوط المحمول دون علم أصحابها

أكد محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز أطلق تطبيقا خاصا به يتيح للمواطنين الحصول على العديد من الخدمات التفاعلية، من بينها خدمة "أرقامي" التي تم توفيرها منذ أكثر من 5 سنوات، وتمكّن المستخدم من معرفة أرقام المحمول المسجلة باسمه.

وقال إبراهيم - في مداخلة هاتفية للقناة الأولى المصرية - "إن الجهاز اتخذ عددا من الإجراءات التنظيمية عقب رصد شكاوى متعددة بشأن تسجيل أرقام وخطوط محمول بصورة غير صحيحة ودون علم أصحابها، بهدف معالجة المشكلة من جذورها وضمان إحكام منظومة تسجيل الخطوط".

وأضاف أن الإجراءات التنظيمية الصارمة التي اتخذها الجهاز تتضمن إحالة شركات المحمول إلى النيابة ، إلى جانب إجراءات قانونية وتنظيمية داخلية شملت إيقاف عدد من الباقات التي طُرحت حديثًا وكانت محل شكاوى من المواطنين، فضلًا عن إطلاق تحديثات جديدة سيتم إرسالها إلى المواطنين.

ووجه المتحدث باسم الجهاز المواطنين الذين يكتشفون وجود أرقام مسجلة بأسمائهم ولا يحوزونها فعليا، بالتوجه إلى أي فرع تابع لشركة المحمول، وتوقيع استمارة "عدم الحيازة"، بهدف إيقاف تلك الأرقام وإنهاء المشكلة بصورة سريعة.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن حزمة من الإجراءات التنظيمية والقانونية لإحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية الحائزين الفعليين لها، مع تعزيز حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية.