النفط يقفز وسط مخاوف من أزمة إمدادات.. برنت يقترب من 90 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن مستقبل إمدادات الخام من الشرق الأوسط، في ظل تراجع فرص التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع تعرض سفينتين لهجمات واستمرار اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتًا بنسبة 0.81% إلى 89.63 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتًا بنسبة 0.85% إلى 83.91 دولار للبرميل.

مضيق هرمز في قلب أزمة النفط

وتتصاعد المخاوف في الأسواق مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط عالميًا، بعدما أكد مسؤول أمني إيراني أن الملاحة عبر المضيق ستظل متوقفة ما لم توافق الولايات المتحدة على شروط طهران لإنهاء الحرب.

وأظهرت بيانات حركة الشحن انخفاض عدد السفن التي عبرت المضيق إلى 6 سفن فقط يوم الاثنين، مقارنة بمتوسط يقارب 11 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة، بينما كان المتوسط اليومي قبل الحرب يتراوح بين 125 و140 سفينة.

برنت يقترب من حاجز 90 دولارًا

وجاء ارتفاع النفط بعد أن أغلقت العقود القياسية على مكاسب تجاوزت دولارًا للبرميل الثلاثاء، مسجلة أعلى مستويات إغلاق منذ 31 يوليو، بعدما قفزت الأسعار بنحو 5% يوم الاثنين مع تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران.

قفزة في مخزونات الخام الأمريكية

وفي المقابل، قد تحد زيادة مخزونات الخام الأمريكية من موجة الصعود، إذ أشارت بيانات معهد البترول الأمريكي إلى ارتفاع المخزونات بنحو 9.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس.

وفي المقابل، تراجعت مخزونات البنزين بنحو 1.5 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات المقطرات بنحو 596 ألف برميل.

الأسواق تترقب بيانات الطاقة الأمريكية

وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق الأربعاء، وسط تقديرات بأن تأكيد الزيادة الكبيرة في مخزونات الخام قد يخفف المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

اضطرابات النفط قد تمتد حتى 2027

وعلى المدى الطويل، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استمرار اضطرابات في إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط بنحو 600 ألف برميل يوميًا حتى نهاية عام 2027، ما يبقي أسواق الطاقة تحت ضغط التوترات الجيوسياسية ومخاطر الملاحة في المنطقة.

وتظل تطورات مضيق هرمز ومسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران العاملين الأكثر تأثيرًا في اتجاه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.