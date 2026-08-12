النفط يرتفع مع تصاعد مخاوف اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط رغم زيادة مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط صباح اليوم الأربعاء مع تزايد الشكوك بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تعرض سفينتين لهجمات، ما عزز المخاوف من اضطرابات في إمدادات النفط من الشرق الأوسط، رغم بيانات القطاع التي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا، أو 0.81%، إلى 89.63 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا، أو 0.85%، إلى 83.91 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود الخام القياسية مرتفعة بأكثر من دولار للبرميل أمس الثلاثاء، مسجلة أعلى مستويات إغلاق لها منذ 31 يوليو، ومواصلة مكاسبها بعدما قفزت نحو 5% يوم الاثنين مع تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال محسن رضائي المسؤول الأمني الإيراني البارز أمس الثلاثاء، إن طريق الملاحة الحيوي عبر مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم توافق الولايات المتحدة على شروط إيران لإنهاء الحرب، بما في ذلك الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء صراعات أخرى في المنطقة.

وأظهرت بيانات حركة الشحن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز انخفض إلى 6 سفن يوم الاثنين، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 11 سفينة خلال 10 أيام. وقبل الحرب، كان متوسط حركة السفن اليومية عبر الممر المائي يتراوح بين 125 و140 سفينة.

وعلى صعيد الإمدادات، أظهر استطلاع أجرته رويترز أمس أن التوقعات كانت تشير إلى انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

لكن مصادر في السوق، استنادا إلى بيانات معهد البترول الأمريكي، قالت إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بشكل حاد خلال الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، بينما تراجعت مخزونات البنزين والمقطرات.

وارتفعت مخزونات الخام بنحو 9.1 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات البنزين والمقطرات بمقدار 1.5 مليون برميل و596 ألف برميل على التوالي مقارنة بالأسبوع السابق، بحسب المصادر.

وذكرت شركة هايتونج فيوتشرز في مذكرة أن الزيادة في مخزونات الخام تجاوزت التوقعات بفارق كبير، وإن تأكدت في تقرير إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق يوم الأربعاء، فقد تخفف المخاوف في السوق بشأن شح الإمدادات.

ومن المقرر أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، في وقت لاحق من اليوم.

وعلى صعيد الإمدادات على المدى الطويل، توقعت إدارة معلومات الطاقة استمرار اضطرابات تبلغ نحو 600 ألف برميل يوميا في إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط حتى نهاية عام 2027.