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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بصمة الوجه للخطوط الجديدة.. إجراءات عاجلة لمواجهة تسجيل شرائح المحمول دون علم أصحابها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تتجه الجهات المعنية إلى تشديد إجراءات تسجيل شرائح المحمول وحماية بيانات المواطنين، على خلفية أزمة اكتشاف خطوط مسجلة بأسماء أشخاص دون علمهم، مع اتخاذ خطوات جديدة لمنع تكرار هذه الوقائع، أبرزها الاعتماد على بصمة الوجه عند شراء أو التعاقد على خطوط جديدة اعتبارًا من الأسبوع الأول من سبتمبر.

اجتماع عاجل لمتابعة أزمة خطوط المحمول

شركات المحمول

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن لجنة الاتصالات عقدت اجتماعًا بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعدد من أعضاء الجهاز، واستمر الاجتماع لأكثر من ساعتين ونصف.

وأوضح أن الاجتماع تناول الإجراءات المتعلقة بأزمة استخدام شرائح المحمول وتسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، إلى جانب بحث آليات حماية بيانات المستخدمين وتشديد الرقابة على عمليات بيع وتفعيل الخطوط.

إحالة شركات للنيابة العامة

وأشار إلى أن من أبرز الملفات التي جرى بحثها إحالة شركات خدمات اتصالات إلى النيابة العامة، موضحًا أن النيابة ستتولى تحديد مدى وجود عقود موقعة بأسماء أشخاص لا يستخدمون الخطوط المسجلة بأسمائهم.

وأكد استمرار الإجراءات الخاصة بحماية بيانات المواطنين، مشيرًا إلى أن شراء أو التعاقد على أي خطوط جديدة اعتبارًا من الأسبوع الأول من سبتمبر سيكون من خلال بصمة الوجه، بما يحد من إمكانية استخدام شخص لخط مسجل باسم مواطن آخر.

رسائل للمواطنين لتحديث بيانات الخطوط

وأضاف أن شركات خدمات الاتصالات بدأت إرسال رسائل نصية إلى الخطوط التي لم يتم تحديث بياناتها، خاصة تلك التي جرى شراؤها من خلال وكلاء أو موزعين.

وأوضح أن جزءًا من الأزمة يرتبط بقيام بعض الوكلاء أو الموزعين ببيع أكثر من خط باستخدام بطاقة واحدة، مع التأكيد على عدم تعميم هذه الممارسات على جميع الوكلاء والموزعين.

وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجه بوقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات من خلال هؤلاء الوكلاء، سواء في القطاع الخاص أو القطاعات الحكومية.

إغلاق الخطوط غير المحدثة

ولفت إلى أن شركات الاتصالات ستواصل متابعة الخطوط غير المسجلة، موضحًا أن الخطوط التي لن يقوم مستخدموها بتحديث بياناتهم خلال الأيام المقبلة، وحتى بدء التعاقد باستخدام بصمة الوجه، قد يتم حجبها أو إغلاقها بعد التأكد من أن المستخدم ليس المالك الحقيقي للخط.

إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة

ماذا تفعل إذا وجدت رقمًا مسجلًا باسمك؟

وأوضح بدوي أن المواطنين الذين يكتشفون وجود أرقام مسجلة بأسمائهم ولا يستخدمونها، يمكنهم الدخول إلى تطبيق «أرقامي» التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ثم التوجه إلى فرع شركة الاتصالات التابعة للرقم، سواء لتحديث بيانات الخط ونقله إلى اسم المستخدم الحقيقي أو إلغائه نهائيًا.

وأشار إلى أن بعض المواطنين واجهوا شكاوى تتعلق بعدم استجابة بعض الفروع، مؤكدًا أن الاجتماع ناقش هذه الشكاوى، مع توجيه جميع فروع شركات الاتصالات الأربع إلى الاستجابة للمواطنين بعد تقديم ما يثبت هويتهم.

حالة طوارئ بفروع شركات الاتصالات

وأكد وجود توجيهات من الرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات الأربع إلى مديري الفروع على مستوى الجمهورية، مع إعلان حالة طوارئ في الفروع لتسهيل إجراءات إلغاء الخطوط أو تحديث بياناتها ونقل ملكيتها إلى أصحابها الحقيقيين.

1.5 مليون مواطن يستخدمون تطبيق «أرقامي»

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وكشف أن أكثر من 1.5 مليون مواطن دخلوا إلى تطبيق «أرقامي» أمس، وفقًا لما ذكره رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشيرًا إلى تراجع أعداد الشكاوى بعد أن تجاوزت خلال الأيام الماضية 3200 شكوى.

وأوضح أن الإجراءات الجديدة تستهدف تسهيل الخدمات أمام أصحاب الأرقام الحقيقيين، سواء لإلغاء الخطوط غير المستخدمة أو نقل ملكيتها، لافتًا إلى أن غالبية المواطنين اتجهوا إلى إلغاء الأرقام المسجلة بأسمائهم ولا يستخدمونها.

شرائح المحمول تطبيق «أرقامي» شركات الاتصالات

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