أزمة شرائح المحمول.. النواب ترد على أسئلة المواطنين

تواصل الجهات المعنية تحركاتها لحسم أزمة تسجيل شرائح وخطوط المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم، في ظل شكاوى متزايدة من وجود أرقام مسجلة ببيانات المواطنين رغم عدم استخدامها من جانبهم.

وكشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل الاجتماع الأخير للجنة، والإجراءات التي جرى الاتفاق عليها لحماية بيانات المواطنين وضبط منظومة بيع وتسجيل خطوط المحمول.

شرائح المحمول

قال النائب أحمد بدوي إن اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب عُقد بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعدد من أعضاء الجهاز، واستمر لأكثر من ساعتين ونصف.

شرائح المحمول

وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، مقدمة برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الاجتماع جاء لمتابعة الإجراءات المتعلقة بأزمة استخدام شرائح المحمول وتسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم.

إحالة شركات اتصالات إلى النيابة العامة

وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن الاجتماع ناقش، من بين أبرز الملفات، إحالة شركات خدمات اتصالات إلى النيابة العامة، موضحًا أن النيابة ستتولى تحديد ما إذا كانت هناك عقود موقعة بأسماء أشخاص لا يستخدمون خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم.

شرائح المحمول

وأكد بدوي استمرار الإجراءات الرامية إلى حماية بيانات المواطنين، مشيرًا إلى أن شراء أو التعاقد على خطوط جديدة اعتبارًا من الأسبوع الأول من سبتمبر سيكون من خلال بصمة الوجه، بما يحد من إمكانية استخدام شخص لخط مسجل باسم شخص آخر.

رسائل للمواطنين لتحديث بيانات خطوط المحمول

وأوضح أن شركات خدمات الاتصالات بدأت رسميًا إرسال رسائل نصية إلى جميع أو معظم الخطوط التي لم تُحدّث بياناتها، والتي سبق شراؤها من خلال وكلاء أو موزعين.

ولفت إلى أن جانبًا من الأزمة يرتبط ببيع بعض الأرقام عن طريق وكلاء وموزعين، حيث كان من الممكن أن يقوم بعضهم ببيع أكثر من خط باستخدام بطاقة واحدة، مؤكدًا أن ذلك لا ينطبق على جميع الوكلاء والموزعين.

وقف بيع وتفعيل الخطوط الجديدة عبر الوكلاء المخالفين

وأشار بدوي إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكد خلال الاجتماع وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال الأنظمة الخاصة بشركات الاتصالات، سواء في القطاع الخاص أو القطاعات الحكومية، عبر هؤلاء الوكلاء.

وأضاف أن شركات الاتصالات ستواصل متابعة الخطوط غير المسجلة، موضحًا أن الخط الذي لن يقوم مستخدمه بتحديث بياناته خلال الأيام المقبلة، وحتى بدء التعاقد باستخدام بصمة الوجه، سيتم حجبه أو غلقه، ولكن بعد التأكد من أن مستخدمه ليس الشخص الحقيقي صاحب الخط.

ماذا يفعل المواطن إذا وجد أرقامًا مسجلة باسمه؟

وجّه رئيس لجنة الاتصالات المواطنين الذين يكتشفون وجود أرقام مسجلة بأسمائهم ولا يستخدمونها إلى الدخول على تطبيق «أرقامي» التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأوضح أن المواطن يمكنه بعد ذلك التوجه إلى شركة الاتصالات التابعة للرقم، سواء لتحديث بيانات الخط وجعله باسمه، أو إلغائه بشكل نهائي.

توجيهات لفروع شركات الاتصالات للاستجابة للشكاوى

وكشف بدوي أن بعض المواطنين تقدموا بشكاوى بشأن عدم استجابة بعض فروع شركات الاتصالات لطلباتهم، مؤكدًا أن الاجتماع ناقش هذه الشكاوى، مع وجود توجيهات لجميع فروع شركات الاتصالات الأربع بضرورة الاستجابة للمواطنين بعد تقديم ما يثبت هوية الشخص الذي يرغب في إلغاء الخط أو تحديث بياناته ونقل ملكيته إليه.

وأكد وجود توجيهات من الرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات الأربع إلى جميع مديري الفروع على مستوى الجمهورية، إلى جانب إعلان حالة طوارئ داخل الفروع حاليًا، بهدف سرعة الاستجابة للمواطنين وتسهيل إجراءاتهم.

1.5 مليون مواطن يدخلون تطبيق «أرقامي»

وكشف رئيس لجنة الاتصالات أن أكثر من 1.5 مليون مواطن دخلوا، أمس، إلى تطبيق «أرقامي»، وفقًا لما ذكره رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأشار إلى أن عدد الشكاوى شهد تراجعًا، وفقًا لبيان الجهاز، بعدما تجاوز خلال الأيام الماضية 3200 شكوى.

وأوضح أن التوجيهات الصادرة إلى فروع شركات الاتصالات تستهدف تسهيل الإجراءات أمام العملاء وأصحاب الأرقام الحقيقيين، سواء الراغبين في إلغاء الأرقام أو نقلها إلى أسمائهم، لافتًا إلى أن غالبية المواطنين اتجهوا إلى إلغاء الأرقام، وفقًا لبيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

