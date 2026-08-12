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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تنسيق الجامعات 2026.. بدء تسجيل رغبات المرحلة الثانية وتحذير من الكيانات الوهمية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبدء استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مع توفير الدعم الفني للطلاب خلال عملية تسجيل الرغبات، والتأكيد على أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية.

بدء تسجيل رغبات المرحلة الثانية

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «أون»، أن طلاب المرحلة الثانية سيتمكنون من تسجيل رغباتهم إلكترونيًا بداية من اليوم الأربعاء.

وأشار إلى أن معامل التنسيق بالجامعات ستكون متاحة لمساعدة الطلاب وتقديم الدعم الفني اللازم أثناء تسجيل الرغبات، بما يسهم في تسهيل إجراءات التنسيق والحد من الأخطاء.

أدلة وفيديوهات لتجنب الأخطاء

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وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير أدلة إرشادية وفيديوهات توضيحية للطلاب، لمساعدتهم على إتمام خطوات تسجيل الرغبات بصورة صحيحة، وتجنب الأخطاء التي قد تؤثر على عملية التنسيق.

التعليم العالي تحذر من الكيانات الوهمية

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وشدد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي على ضرورة التأكد من اعتماد المؤسسات التعليمية قبل التقدم إليها، محذرًا الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع ضحية للكيانات التعليمية الوهمية.

وأكد أن خدمات التنسيق المقدمة للطلاب مجانية، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء أي جهات غير رسمية تطلب مبالغ مالية مقابل خدمات التنسيق.

كما شددت الوزارة على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بتنسيق الجامعات ومواعيد تسجيل الرغبات والنتائج، لتجنب المعلومات المغلوطة أو المضللة.

التعليم العالي خدمات التنسيق تسجيل رغبات المرحلة الثانية وزارة التعليم العالي

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